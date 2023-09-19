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《木曜4》粉絲喊難看　邰智源留言「滾」！網翻直播：不是第一次

▲▼邰智源發《木曜4超玩》主持群合照，引網猜下一站拍攝地點。（圖／翻攝自IG／taitaihome）

▲邰智源回應網友留言。（圖／翻攝自IG／taitaihome）

記者施怡妏／綜合報導

知名YouTube頻道《木曜4超玩》7月爆出製作團隊集體離職，令許多觀眾感到錯愕，頻道近來恢復周四的固定更新，有網友表示，在官方IG上有網友留言「越看越難過」，釣出邰智源回應「難過就不要看，滾」，原PO認為邰哥講話太嗆了，「是不是嫌粉絲太多了？」

該網友在Dcard上發文，「邰哥確定要這樣說話？」貼出一張截圖，有網友在IG留言「越看越難過」並附上一個哭哭的表情符號。邰智源便在底下回覆「難過就不要看，滾」，還留了冒火的表情符號。

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原PO截圖PO出，「這位留言的人也沒說什麼難聽的，結果被嗆滾...在木曜面臨改組的當下，還留這種話，是不是嫌粉絲太多了？」

對此，有網友表示，邰哥已經不是第一次這樣罵了，之前「木曜4超玩」開直播，邰哥動怒，「有一個王八蛋在那邊講節目越來越難看，那你就不要看，滾」、「在那邊酸，酸你媽蛋，就是這樣」，時任製作人陳百祥緩頰，很多人都說好看阿，有一萬個人覺得好看，只有一個人覺得不好看，不要為了那一個人，影響其他收看的一萬個人。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲邰哥回覆網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光，掀起網友討論，「木曜已經進化到粉絲講什麼都能被嗆了嗎」、「剛做YouTube時的謙卑態度蕩然無存」、「一直都是這樣有什麼好意外的，有在看之前的直播就看得出來」、「不是第一次了，之前直播還會叫你滾不要看」。

但也有網友認為，覺得難看不用這樣留言，「我早就沒在看了，但我不會去人家底下留言好難過，這種行為講難聽一點就是眼白太多，我不覺得邰哥是對的，但我認為這個反應正常」。還有粉絲感嘆，「看到木曜變成這樣，也是令人不勝唏噓，曾經每周都很期待木曜影片，不管是一日系列或是直播，但現在，我都退光光了」。

▼《木曜4超玩》主持群。（圖／翻攝自IG／taitaihome）

▲網路節目《木曜4超玩》主持群。（圖／翻攝自IG／taitaihome）

▼影片約從1:22:04開始（圖／翻攝自YouTube／月曜1起玩）

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