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iPhone忘記開機密碼！3C達人曝解方：不推薦使用民間破解法

現在如果遺忘iPhone的密碼，除了重置外就沒有其他可靠的解法了。（圖／翻攝自秒拍）

▲現在如果遺忘iPhone的密碼，除了重置外就沒有其他可靠的解法了。（圖／翻攝自秒拍）

圖文／CTWANT

智慧型手機普及的今天，相信手機已經是人們日常生活不可或缺的重要部分，但面對許多資訊安全所要求的密碼，不少使用者都沒有將其放在心上。日前就有網友上網發文求救，表示自己的朋友因為遺忘iPhone的開機密碼，再加上多次嘗試錯誤，結果導致手機遭上鎖8小時，所以才上網發文求助。

近日一名網友在PTT MobileComm板發文，內容中表示，朋友不小心關機iPhone之後，卻怎麼也想不起來開機時要輸入的6位數密碼，多次嘗試之後，甚至還因為錯誤被上鎖8小時，致電克服詢問也表示無法更改密碼，想請教各位網友是否有其他解法。

文章曝光後，就有網友建議可以找出盒子與發票，這樣可以請蘋果的客服幫忙解鎖，「但手機資料會全部消失」，也有部分網友提到民間的破解軟體與破解服務，不過網友表示「很多都要錢，而且所謂的破解就只是幫你重置」；還有網友留言狠酸「就算使用Face ID，手機也是三不五時要求使用者輸入一下密碼，這都能忘也是蠻猛的」。

3C達人廖阿輝受訪時開頭就直言「先檢討為何要設定自己會遺忘的密碼」。面對這名網友的需求，廖阿輝解釋，如果使用者遺忘iPhone的開機密碼的話，可以選擇用連接電腦重置的方式解鎖，但是重置後的iPhone還必須輸入原本Apple ID的密碼進行認證，否則整支手機還是無法使用。

《CTWANT》也詢問廖阿輝，坊間有流傳不少所謂「破解iPhone開機密碼」的服務或軟體，廖阿輝也強調，市面上的確有這樣的服務存在，但有機種的限制，近幾年的新機種幾乎都無法執行破解，而且他個人也十分不建議使用這類型的服務，收費是一件事情，最重要的是有安全性上的疑慮。廖阿輝建議「還是慎重建議使用自己記得住的密碼，這樣比較實際」。

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