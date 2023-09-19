台中保大「線上立破案件」績優第1　破獲1087毒品案逮1103人

▲台中保大隊長沈能成今天上警廣電台。（圖／保大提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市保安警察大隊今年獲市警局「線上立破案件成果」甲組第1名，毒品案破獲上千件、逮千人，大隊長沈能成今（19）日親上警廣電台接受專訪，跟聽眾分享保安大隊重點工作，包括線上查緝犯罪、為民服務等內容，讓市民更了解保安大隊對於台中市治安的貢獻與付出。

保安大隊指出，保大今年1至8月，在中市警局「線上立破案件成果」評核獲列甲組第1名，成效有破獲竊盜案1件1人，毒品案1087件、1103人，通緝犯30件30人，總計1118件、1134人，成績卓越，傑出的表現獲得各級長官一致肯定與讚賞。

保大大隊長沈能成利用此機會，今日上午前往警察廣播電台台中分台「945會客室」接受主持人季謙的專訪，現場採直播進行訪問，以簡明扼要的方式與聽眾朋友分享保安警察大隊當前重點工作、線上查緝犯罪績效等內容，沈能成也感謝大隊同仁克盡職守、全力推展各項警政勤務。

沈能成說，大隊將會持續貫徹「73328」警政策略，尤其是治安7掃（掃黑、掃槍、掃毒、掃黃、掃賭、打詐、肅竊），展現政府對於「幫派犯罪零容忍」立場、掃黑制暴之決心，持續打擊不法，穩定社會治安。

另外，每年9月21日是國家防災日，沈能成也機會在空中提醒聽眾重視地震防災準備，提升全民防災應變能力。