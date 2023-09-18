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金正恩笑納「伴手禮」俄國3特產！　防彈背心可保護鼠蹊部

▲▼金正恩17日結束訪俄，在俄羅斯濱海邊疆區（Primorye）城市阿爾喬姆（Artyom）走紅毯搭上防彈列車返國。（圖／路透）

▲金正恩17日結束訪俄，獲贈的餞別禮物曝光。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩17日結束6天訪俄行程，臨行前獲得俄羅斯贈送的「伴手禮」，包含可防護從喉嚨到鼠蹊部的一件防彈衣、可避開熱像儀的特殊服與6架無人機。

綜合CNN、德國之聲等外媒報導，金正恩17日在俄羅斯濱海邊疆區（Primorye）城市阿爾喬姆（Artyom）走著紅毯，搭上綠皮專列返回北韓。火車啟程前俄方為他舉行了「餞別儀式」，濱海區首長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）送上一件防彈衣與一套可避開熱像儀偵測的特殊服裝。

▲▼金正恩17日結束訪俄，在俄羅斯濱海邊疆區（Primorye）城市阿爾喬姆（Artyom）走紅毯搭上防彈列車返國。（圖／路透）

▲金正恩17日在俄羅斯阿爾喬姆（Artyom）走紅毯搭上防彈列車返國。（圖／路透）

外媒引述俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導稱，這件防彈衣可以保護的區域包含胸部、肩膀、喉嚨與鼠蹊部（腹股溝），而且比起已知的同類型產品，重量來得更輕。

另外，金正恩還收到在當地製造的5架神風式無人機（kamikaze drones）以及1架Geranium-25型（簡稱Geran-25）偵察無人機。金正恩的綠皮專列當天預計從阿爾喬姆經由俄國邊境城鎮哈桑（Khasan）回到平壤，路途超過250公里。

▲▼金正恩訪俄行最後一站走訪海參崴。（圖／路透）

▲金正恩訪俄行最後一站走訪海參崴。（圖／路透）

報導稱，金正恩的訪俄行令西方對於莫斯科與平壤之間可能的軍事合作感到擔憂，懷疑北韓將提供武器協助俄羅斯攻打烏克蘭。不過，在金正恩與普丁進行5小時會談後，目前尚未公開宣布任何協議，克里姆林宮發言人也表示兩國元首在會中並未簽署任何協議。

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