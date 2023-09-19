「高齡註銷駕照」他騎車左轉撞飛2人1死1傷　賠125萬獲緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

台南林姓男子因為高齡自願繳回註銷駕照，2022年9月5日上午8時許仍騎車外出，行經台南市安定區178線某路段時貿然左轉，導致張姓、洪姓騎士閃避不及撞上，其中張女因傷勢嚴重，送醫急救仍宣告不治。台南地院表示，林男無照駕駛，又因疏於注意路況導致車禍發生，實有不該，考量到他已經賠償125萬元達成調解，事發之後也在第一時間自首，因此依過失致死罪判處有期徒刑8個月，緩刑2年。

▲林男無照騎車發生車禍，造成女騎士傷重不治。（示意圖／CFP，非事故地點。）

判決書中記載，林男曾考領機車駕照，2020年11月間因為高齡，自願繳回註銷駕照，但2022年9月5日上午8時許他明知自己沒有駕照，仍騎車外出，行經台南市安定區178線某路段時貿然左轉，直行的張女來不及閃避，雙方撞成一團，接著林男的機車又與洪男的機車發生碰撞，雙雙人車倒地。

其中，張女受到頭部外傷合併蜘蛛膜下腔出血、嚴重腦腫脹合併中樞神經衰竭、左側顴骨骨折、左側上頷骨骨折等傷害，送醫急救仍在2022年9月12日宣告不治。洪男則受有右膝、右踝及右肘挫傷等傷害，提告之後又決定撤回告訴。

台南地院法官認為，林男明知自己無照仍騎車上路，又因為疏於注意發生車禍，造成1死1傷的事故，行為實有不該，但考量到他第一時間向警方自首，事後也與死者家屬成立調解，賠償125萬元，犯後態度良好，應該已知警惕，不會再犯，因此依過失致死罪判處有期徒刑8個月，緩刑2年，全案仍可上訴。