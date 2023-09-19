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9／21國家防災日試放海嘯警報　不實施人車管制+疏散避難

▲屏東縣警局9月21日配合國家防災日試放海嘯警報，不實施人車管制與疏散避難 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警局9月21日配合國家防災日試放海嘯警報，不實施人車管制與疏散避難 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局9月21日配合國家防災日試放海嘯警報，不實施人車管制與疏散避難，請民眾不必驚慌。

▲屏東縣警局9月21日配合國家防災日試放海嘯警報，不實施人車管制與疏散避難 。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣警局配合辦理全國海嘯警報試放，將於9月21日10時至10時10分在本縣沿海、災害潛勢等26處海嘯警戒區警報臺試放海嘯警報，屆時請民眾正常作息，不必驚慌，這次不實施人車管制及疏散避難。

這次海嘯警報試放情境設定為21日早上9時21分，苗栗縣政府東北東方19.5公里處（苗栗縣南庄鄉）發生芮氏規模6.9地震（東經121.0度、北緯24.64度），震源深度6.5公里之地震，主要影響臺灣北部，同(21)日9時50分，臺灣南部海域發生芮氏規模8.2地震，並可能引發海嘯，威脅臺灣西南部、東南部、東部、東北部及北部等沿海地區。

中央氣象局本於權責於同(21)日10時以災防告警系統(PWS)對沿岸鄉鎮民眾發布海嘯警報預警簡訊：：「【112年國家防災日演習】海嘯警報演練，民眾勿驚慌，如遇真實海嘯事件請立即前往高處避難【Tsunami Disaster Drill】中央氣象局02-2349 1181」。

縣警局表示，9月21日上午10時整試放海嘯緊急警報，音符為鳴5秒、停5秒、再鳴5秒共15秒後，改以語音廣播2次，語音廣播詞為「海嘯警報試放，海嘯警報試放，請所有民眾正常作息，不實施人車管制及疏散避難」；10時10分試放解除警報一長音90秒。

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