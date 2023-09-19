大師兄驚魂接體事件簿　亡者遺言「誰放我下來就找誰」

記者李芸樺／台北報導

暢銷作家暨接體員大師兄來《豈有此呂》了！分享為何走進這個鐵齒如主持人呂捷都只做兩個月的行業？因為窮比鬼更可怕，而且通常會害你的不是死人而是活人；而這行抱腐爛屍體是最基本，還遇過超多恐怖的經歷？讓人不寒而慄！！

大師兄應徵接體員的那一晚，公司就帶他去看爬滿蛆且飄屍臭味的遺體，結果他沒有逃，竟然因為嚴重的鼻竇炎，立馬掙得了工作。

▲接體員大師兄聊親見的恐怖經歷。（圖／豈有此呂）

大師兄說，他有次到賣場公廁接體，但打開4間隔間門包括工具室，都沒看到屍體，他狐疑到進去隔間內掀開馬桶水箱蓋，接著就發現和背後一雙冰冷的手「十指緊扣」，原來那個人竟是掛在門板上！

而當要去接體，卻遇到怨念極深的亡者，身上用紅漆留遺言「誰放我下來就找誰」，該怎麼辦？大師兄還說，他就是在這次工作中感受到消防隊有多「溫暖」!!

他還分享離奇的經驗，一間住4人的房子，其中1人坐在客廳沙發往生2周，卻沒有室友離開或報警，恐怖的是，大師兄接體時還在屍體旁邊的桌上發現半碗溫泡麵，表示有人剛剛伴屍進食!!!!!

遺體眼中為何有白線？更多你想不到的畫面感，快加入9月19日下午1:10分的《豈有此呂》一起剉咧等!!!

▲大師兄言談風趣，論述很有畫面感。（圖／豈有此呂）