挺大牙控陳建州性騷　郭源元PO比基尼照揭心聲：我果然被保佑著

記者黃翊婷／綜合報導

藝人大牙（周宜霈）指控「黑人」陳建州性騷擾，因而挨告刑事妨害名譽罪。而力挺大牙、同樣跳出來指控陳建州性騷擾的「微風女神」郭源元，昨日（18日）在臉書PO文並辣曬比基尼美照，分享正能量觀念，「『十年之後是44歲，二十年後也才54歲。』那天掐指一算地想著，突然覺得自己還好年輕，可以玩、可以做、可以想像並往前邁進的事情跟時間還有好多好多。真的好幸運，我果然是被保佑著的。」

▲郭源元分享比基尼自拍照。（圖／翻攝自Facebook／郭源元）

郭源元在大牙指控陳建州性騷擾之後，也跳出來控訴曾遭陳建州性騷擾2次，1次是被抱到腿上強迫索吻，1次則是在范瑋琪懷孕期間，被陳建州以有東西要贈送為由，帶到家裡試圖侵犯未遂。不過，陳建州僅針對大牙提告妨害名譽，並未提告郭源元。

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▲郭源元控訴陳建州性騷擾，力挺大牙。（圖／翻攝自Instagram／ yuankuoyuan）

而郭源元近期在戲劇《地獄里長》中飾演立委助理江怡甯，獲得不少好評。她昨日（18日）在臉書發文並分享比基尼自拍照，「『十年之後是44歲，二十年後也才54歲。』那天掐指一算地想著，突然覺得自己還好年輕，可以玩、可以做、可以想像並往前邁進的事情跟時間還有好多好多。真的好幸運，我果然是被保佑著的。」

粉絲們也紛紛留言鼓勵，「阿源回來了」、「做自己，活在當下，我喜歡」、「演藝圈有人靠潛規則走紅，不是每個人（都）光明走大路」、「天，妳這樣說，很鼓勵到同樣是34（歲）的我，沒錯，還很年輕」。

▲大牙14日被檢察官傳喚出庭。（圖／記者劉昌松攝）

至於陳建州遭控性騷擾一事，台北地檢署今年8月首度傳喚陳建州出庭應訊，接著在9月14日傳喚大牙出庭。大牙事後透過臉書發文，表明自己壓力非常大，也沒想過說出個人經歷成了台灣Me Too裡第一個被告的人，接下來除了積極配合台灣這邊的司法調查，她也已經在香港律師的陪同下到案發地的香港警局完成報案，「以捍衛並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查。」

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