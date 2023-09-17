高雄小兄弟頓失雙親　慈善家出手了：願捐款「到大學畢業」

▲吳姓男子認為鄰居長期發出噪音，當著2名幼童面前砍殺父母。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名吳姓男子認為樓上一家四口長期發出噪音，日前持刀砍殺屋主羅姓夫妻，兩人當場死亡，兩名幼子則目睹父母遇害經過。社會局表示，目前有一位慈善家表達願資助兩名男童到大學畢業，另有民眾表示願小額捐款，不過還需與家屬進一步討論善款使用方式。

昨日家屬帶著2名孩子回到住家招魂，看到地上滿是鮮血，孩子異常沉默。男童外公，小孫子這兩天經常躲在牆角不要人抱，嘴裡還會念道，「我是不是不是乖寶寶？」就連吃雞塊沾番茄醬，都會想起案發當天的可怕經過，脫口「這個好像血」，讓人相當心疼。

▲孫子外公透露孩子的狀況 。（圖／民眾提供）

考量外公、外婆是這對小兄弟每天都會見到的親人，現在他們暫時被安置在外公婆家。社會局透露，有接獲幾位民眾詢問孩子的訊息，希望透過小額捐款扶持孩子一家度過難關，還有一些民眾則是透過警方轉達捐款意願。

另有一位資助社會福利多年的高雄慈善家，也透過社會局表達捐款意願，願捐助兩名孩童到大學畢業。

社會局指出，善款後續會轉贈至「高雄市政府社會局社會救助金專戶」，將依照善心人士指定捐款用途，指定用為照顧兩名孩子。

▲羅姓死者的父親悲痛認屍。（圖／記者吳世龍攝）

社會局透露，家屬已知道有善心人士願提供協助，正積極與家長連繫做後續安排協助，包括是否接受善款，以及後續善款明確用途都必須詳細討論，是明確的用在教育基金還是生活扶助，或以信託方式，讓孩子在不同教育路上都能獲得支持。

社會局表示，兩名孩子出現心理受影響狀況，社會局已連繫心理師，今日會評估孩子狀況，並協助進行心理輔導。檢察官預計明日進行複驗，社會局也已洽妥一名受過司法訓練的心理師陪同孩子，進行筆錄。

▲吳姓嫌犯被移送到地檢署，仍然不發一語。（圖／記者吳世龍攝）