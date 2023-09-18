綠控李忠庭染指百億農村重劃　邱顯智籲徹查高虹安

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨新竹市議會黨團今（18日）開記者會指控，新竹市長高虹安疑為男友李忠庭及建商重啟百億重劃案。對此，時代力量立委邱顯智表示，他要來完整解說水源農村自辦重劃案這個案子，「先講結論，高虹安市長是否與重劃業者有不當利益輸送，要查，但新竹不是今天才變成建商財團炒地的鵝城，藍綠白執政都一樣」。

民進黨新竹市議會黨團今天上午舉行記者會，揭露市府萬聖節活動的得標廠商「里奧整合行銷」，其營業登記地址與「當岱建築」相同，而當岱建築負責人周祝伶正好是水源土地重劃案的委託公司（豪城不動產）負責人，懷疑其背後目的就是水源重劃案的百億利益。民進黨團已將相關資料送至新竹地檢署告發。

對此，邱顯智今天下午指出，水源、前溪、溪橋這幾個農村重劃案，從林政則、許明財、林智堅到高虹安，歷經四位市長，相關爭議不斷，早該停下來了，回到公辦主導、排除私人壟斷才是正途；好巧不巧，新竹市東區的3個農村自辦重劃案，就是時代力量4年前揭發灌人頭炒地的案子，檢方已經起訴灌人頭的犯行，現由法院審理中。

邱顯智表示，然而，民進黨市議會黨團提供的資訊，有許多錯漏不全之處：第一，水源農村自辦重劃案，重劃會的理事長是鄭宏輝的父親鄭清標，監事曾筠華是民進黨前議員鄭宏輝的岳母；第二，這案子的開發公司是岩佳開發，不是周祝伶的毫城不動產，周祝伶只有墊款出資，岩加當時的負責人，是新竹縣小英之友會的總會長陳文宏。

邱顯智說明，第三，此案涉及灌人頭的土地是隆恩段265號地，與前溪重劃案、溪橋重劃案，都是同一群人在灌人頭，有些是鄭宏輝的，有些是國民黨立委林為洲的，所以才被稱為「林鄭炒地團」；第四，林智堅2015年曾經宣示「本府將主導公辦市地重劃及區段徵收，避免公共利益淪為私人壟斷」，這個表態值得肯定，但新竹市政府還是在2016年核定了水源農村重劃的計劃書，並准予實施，但就停在這邊，沒有繼續往下跑。

邱顯智指出，第五，當年時代力量估算的潛在獲利總額高達12億，是否已經通膨到百億，還要再算看看；第六，沉寂多年的案子如果又動起來，高虹安市府與開發方是否有利益交換，一定要徹查到底；第七，新竹不是今天才變成建商財團管理的鵝城，藍綠白執政都一樣，水源、前溪、溪橋這幾個農村重劃案，從林政則、許明財、林智堅到高虹安，相關爭議不斷，早該停下來了，回到公辦才是正途。