獨／憂進口液蛋混入營養午餐　全國餐盒公會出手：查獲就封殺

▲防進口液蛋流入學校營養午餐，全國餐盒同業公會出手，只要查獲就列黑名單。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口蛋接連出包，各縣市衛生局開始稽查進口蛋流向，桃園一家蛋品工廠被查獲把進口雞蛋製成液蛋，產地竟標示台灣，且已經流入市面，引發外質疑，進口液蛋是否會流入學校營養午餐。供應全台7成學校營養午餐的中華民國餐盒同業公會理事長陳明信今（18日）表示，只要有不肖業者被查獲，一次就封殺，列入黑名單，並呼籲政府嚴懲違規業者，做好源頭把關工作。

桃園市衛生局日前稽查進口蛋流向，發現位於桃園八德的仲毅蛋品工廠，從中央畜產會取得巴西等國進口雞蛋，製成未殺菌液蛋後，產地竟標示「台灣」，已批發賣給糕餅業者；並把進口蛋洗選後，轉成散裝箱蛋，賣給早餐店、雜貨店、市場攤販等，遭衛生局取締開罰。新北市衛生局昨也查獲一批過期的巴西殼蛋。

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農業專家林裕紘在臉書粉專「Linbay好油」發文，學校團膳會使用有CAS（台灣優良農產品標章）的液蛋，而這種本土液蛋混進口液蛋的現象，就有可能使變質的進口雞蛋進入校園，吃進小孩子的肚子裡面，他質疑液態混用可能變質的進口蛋，是否也流向校園營養午餐？

陳明信坦言，雖然學校營養午餐要求使用國產蛋品，部分縣市也把使用CAS液蛋納入合約，通常團膳業者採購時都會認國產標章，但若有業者謊稱、冒充，就難以從源頭把關，今天將與理監事開會討論，只要有不良廠商將進口蛋混入本土蛋供貨，只要一次就封殺，列入黑名單廠商，別想再進入團膳市場，會確保營養午餐的食安。

陳明信指出，對已經被查獲的無良廠商，同業公會嚴正譴責，也呼籲政府一定要從源頭好好把關，並嚴懲違規業者。此外，也會對同業公會會員加強宣導，採購蛋品時除了要使用國產認證的產品，還要選擇大型、合格、有信譽的供應商。

北市教育局日前也宣布，為防堵進口蛋流入學校營養午餐，將會同衛生局、產業局及動保處辦理食安稽核，如查獲廠商使用進口蛋將列為重大衛生缺失，依契約規範最重懲處可終止契約。