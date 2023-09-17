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小五女兒跟同學曖昧！爸見對話「好痛好痛」悶到睡不著：該怎麼辦

喝酒,啤酒,喝醉酒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO直呼，「我覺得被背叛、難過到睡不著」。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多爸爸都是女兒控，深怕「掌上明珠」跟其他男孩子太要好。近日有男網友發文透露，他發現小學五年級的女兒和男同學搞曖昧，甚至還說出「我愛你」，讓他難過到睡不著，「我真的好痛好痛！」貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在臉書社團「匿名公社」上發文直呼，「心情悶到睡不著！」因為他日前發現小五的女兒和同班男同學搞曖昧，甚至連「我愛你」都說出口了。當時他看到女兒的手機訊息後，馬上告訴太太，怎料對方「竟然選擇一起騙我」。

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原PO直呼，「X的學生不好好當，我回訊息要跟他父母好好聊」，結果太太卻覺得他小題大作，還傳訊息向男同學的爸媽道歉。對此，他更直喊，「我算什麼？我覺得被背叛、難過到睡不著，我最疼愛最偏心的女兒、最呵護要什麼買什麼的老婆，聯合起來在這件事上遺棄我，我該怎麼辦？我真的好痛好痛」。

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「難怪要瞞著你」、「你當年追女朋友，有沒有想過她家裡的爸爸被你們背叛」、「我覺得你想多了，不過這位爸爸，別忘了你老婆也是別人的女兒」、「你老婆在顧你女兒的心情吧！你沒考慮小孩的心情」、「正常的爸爸：我要打斷那男生的腿！正常的媽媽：這沒什麼，不要大驚小怪」、「有問題的是她們嗎」。

還有網友表示，「小孩漸漸成長會有青春期、發育期，是正常的，難道你小時候不是？你現在需要做的是教育好性觀念、跟她分析她走這步會遇到什麼事，然後自己做的事要為自己負責」、「現在的小孩很早熟，用強制控制不住的，資訊四通八達，您跟太太需要跟小孩當朋友，提前教育」、「我自己3個女兒，這種情況你應該是要教育女兒如何保護自己」。

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