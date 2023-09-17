領隊登玉山「左眼看不見」！空勤直升機吊掛就診　醫曝2失明原因

▲登玉山領隊突失明，阿里山警消聯絡直昇機吊掛救援。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

昨天（16）日有10名登山客抵達阿里山玉山主峰後，返程時郭姓男領隊表示眼睛突失明並有頭暈情形，嘉義縣消防局接獲通報後，向消防署申請直升機吊掛至水上機場，由救護車送往嘉義基督教醫院，經診治目前已恢復。

嘉義縣警察局竹崎分局指出，16日9時46分接獲通報，稱有登山客在排雲山莊出現左眼失明、呼吸困難症狀需救援，排雲山莊管理員給予氧氣協助，但症狀仍無改善。阿里山派出所員警立即派員，協同阿里山消防分隊3人、保7總隊塔塔加小隊2人，共計1車6人前往，前往救援。

經查67歲郭男與張姓友人等一行10人，於16日早上8時許登上玉山主峰後，返回排雲山莊休息時郭男出現上述症狀，因蒐救隊伍路程約需4小時，遂由消防局向消防署申請直升機吊掛，並由玉管處排雲山莊管理員協助將郭男接送至吊掛平台。

空勤總隊駕駛直升機於10點19分從高雄小港出發，順利在11時完成吊掛下山抵達水上機場，再由水上消防分隊救護車載送至嘉義基督教醫院救治；郭男在排雲山莊待援時曾透過視訊讓醫師看診，醫師不排除導遊可能是視網膜剝離或某處血管破裂，患者至醫院時疑似有暫時性腦部缺血，目前已恢復。