點燃亞運選手好勝心！運彩公會祭出「奪金牌拿5萬」激勵獎金

▲中華民國運動彩券經銷商商同業公會昨舉辦活動，邀請藝人吳東諺、余思達及代言人啦啦隊女孩雅涵kimi、前職棒選手陳義信。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

杭州亞運即將到來，中華民國運動彩券經銷商商同業公會為激發選手士氣，只要任何項目勇奪金牌，就發出5萬元獎金！昨（16）日也於台中市永春國小舉辦投籃競賽，邀請藝人吳東諺、余思達及代言人啦啦隊女孩雅涵kimi、前職棒選手陳義信一起與上百位民眾同樂。

運彩公會理事長何昱奇表示，做為選手最強力的後盾，本次亞運個人項目奪金選手，提撥每位5萬元加碼獎金，運彩公會以實際行動來關愛選手，持續讓運發基金散發出善的循環；運彩網路會員9月20日起可預約明年(第3屆)的資格，會員進入台灣運彩官方帳號登入後勾選預約功能。

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運彩公會在永春國小安排投籃競賽，邀請藝人吳東諺、余思達與台中市家扶中心的小朋友和其他嘉賓一同參與，共有超過百人報名，分為國中小組和成人組，冠軍可獲得6600元獎金，每位參賽者還可獲得到超商的商品卡和餐盒。

▲運彩公會舉辦投籃競賽。（圖／記者白珈陽攝）

吳東諺表示，他欽佩選手們的毅力和精神，並認為他們是台灣的驕傲。余思達則說，他很感動看到選手們為國爭光的表現。

運彩公會代言人雅涵kimi表示，她非常欣賞中華隊的選手們，他們用自己的努力和汗水，為國爭光，也讓全國人民感到驕傲。她說，運彩網路會員20日起可預約明年(第3屆)的資格，會員進入台灣運彩官方帳號登入後勾選預約功能，她作為運彩公會的代言人，也會繼續支持中華隊，並且希望他們在未來的比賽中，再創佳績。

假日飛刀手陳義信是台灣最著名的棒球選手之一，他在職業生涯中創下了許多紀錄，並贏得了無數的榮譽。他於2019年宣布退休，但仍然對棒球充滿熱情。他希望亞運選手能夠在比賽中發揮出色，並為國家爭光。並表示，他支持運彩的發展，因為運彩基金可以幫助退役選手獲得更好的福利和保障。他認為，這是對選手們的一種尊重和鼓勵。

