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台南赤嘴園挖文蛤體驗　3000人潟湖挖文蛤同歡樂

▲「2023台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，16日在七股六孔碼頭開幕，下午超過3000人一起在六孔碼頭潟湖挖文蛤同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2023台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，16日在七股六孔碼頭開幕，下午超過3000人一起在六孔碼頭潟湖挖文蛤同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市政府觀光旅遊局與七股區公所共同辦理的「2023台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，16日在七股六孔碼頭開幕，配合潮汐，下午4時開放民眾下水體驗，現場超過3000人一起在六孔碼頭潟湖挖文蛤同樂。

▲「2023台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，16日在七股六孔碼頭開幕，下午超過3000人一起在六孔碼頭潟湖挖文蛤同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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市長黃偉哲、副市長葉澤山、農業部漁業署副署長陳建佑、台江國家公園管理處副處長許嘉祥、雲嘉南濱海國家風景區管理處秘書吳宗青、經濟部水利署第六河川局正工程司陳俠儒、觀光旅遊局林國華局長、新聞及國際關係處蘇恩恩處長、七股區公所李佳隆區長、警察局佳里分局蘇政敏分局長，蔡蘇秋金議員、方一峰議員、謝舒凡議員及各立委、議員服務處，以及地方社區、協會業者代表等多人共同參與開幕活動。

▲「2023台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，16日在七股六孔碼頭開幕，下午超過3000人一起在六孔碼頭潟湖挖文蛤同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」是每年最吸睛的濱海消暑與親子活動，今年4天共14000個名額在開放網路報名後，隨即在5分鐘內全數額滿，所以在場的各位都很幸運，希望大家都能玩得開心、安心及放心，摸文蛤都能滿載而歸。此外，「2023台南購物節」9月15日已經開跑(活動至113/3/10)，活動內容及獎項非常豐富，誠摯邀請全國民眾一起來台南購物消費、中大獎。

▲「2023台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，16日在七股六孔碼頭開幕，下午超過3000人一起在六孔碼頭潟湖挖文蛤同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲感謝農業部漁業署這幾年對活動經費大力補助，台江國家公園、雲嘉南濱海國家風景區管理處兩個中央單位，營造台南濱海豐富美好的觀光環境，經濟部水利署第六河川局於活動前完成海堤水門更新結構物維修改善工程，也感謝觀旅局、七股區公所以及在地社區協會、觀光業者等不遺餘力的參與本活動，讓海鮮節活動越來越受歡迎。

▲「2023台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，16日在七股六孔碼頭開幕，下午超過3000人一起在六孔碼頭潟湖挖文蛤同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光旅遊局林國華局長表示，來到七股區，可走訪三股海產街、入選米其林餐廳的「黑琵食堂」等品嚐尚青海鮮、順遊七股鹽山、七股遊客中心、國聖港燈塔、和明紡織觀光工廠等，也可以搭船遊體驗潟湖美景。順遊將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村、青鯤鯓扇形鹽田的新景點「生命之樹」、井仔腳瓦盤鹽田、南鯤鯓代天府等濱海特色景點。今年特別推出『平日住宿台南滿6,000買1晚送1晚』方案(至9/30)，同時搭配「台南好康券」(至10/31)、 TPASS「大台南公車+台鐵無限搭399」月票，讓大家以更優惠、更便捷方式暢遊台南。

▲「2023台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，16日在七股六孔碼頭開幕，下午超過3000人一起在六孔碼頭潟湖挖文蛤同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

七股區公所表示，活動四天(9/16-9/17、9/30-10/1下午1點至下午5點)於現場另有「社區農漁特產展售」，結合佳里商圈發展協會及在地社區農漁特產業者共同參加展售，現場超過20攤，歡迎大家踴躍前往採購在地農特產及伴手禮！

▲「2023台南七股海鮮節-觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動」，16日在七股六孔碼頭開幕，下午超過3000人一起在六孔碼頭潟湖挖文蛤同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀旅局特別提醒，活動現場周邊停車空間有限，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，活動期間（9月16-17日及9月30日-10月1日)於七股遊客中心至六孔碼頭(水產試驗所)，以及六孔管理站周邊有安排免費接駁車，歡迎民眾多加利用。更多活動內容請至「台南旅遊網」https://www.twtainan.net/或「2023台南七股海鮮節」活動網站https://seafood.mw.com.tw/查詢。

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