甜點店被留1星負評　開客人名字玩笑「XX週特價」！他看傻：太過分

▲原PO發現家人名字被台南甜點店拿來開玩笑。（圖／翻攝自Dcard）



記者朱祖儀／綜合報導

台南一名網友日前到一間甜點店消費，不過回家後覺得芒果的口感不好，於是在Google評論留下1顆星，並給予反饋，不過被店家回嗆。後續又有家人看不下去，再度給予1顆星，孰料店家卻以家人的名字做促銷活動，讓他們看了很不舒服。不少人看到文章後，紛紛表示「好過分！」

原PO在Dcard發文表示，上個月底到該間店消費，買了2個提拉米蘇、2個芒果盒盒、1個烤牛奶、1個巴斯克，購買時老闆有提醒，芒果後期的口感會比較像芒果青。不過家人A吃了之後，發現沒有甜味也不酸，還覺得很硬，「說白了就是很像沒熟的芒果」，但因為店家沒有電話，加上他們家開車過去要將近半小時，於是在Google評論留1顆星，並說「芒果還沒熟硬是採下來做成芒果丁，吃起來是沒熟口感極差，那種品質根本不應該拿來賣」。

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▲▼原PO家人和店家的對話。（圖／翻攝自Dcard）



結果店家回嗆，「奇怪了，過來跟我換啊，我退你錢也可以，怎沒見你跟我反應，我不可能一顆一顆去試吃，水果難免會出問題是不可控的，搞得我好像不處理一樣？其他人都沒問題，就你有問題，不覺得孤單嗎？賣沒熟的給你，我會賺得比較多嗎？」讓他們看了相當憤怒，「我現在不就是在跟你反應嗎，水果難免有出問題的時候沒錯，但即使是不小心，還是賣出有問題的產品了吧？」

之後另一名家人B看不下去，也在Google評論給出1顆星，並給出真實評價，「提拉米蘇真的難吃，應該算是提拉米蘇風味蛋糕吧，如果經不起客人的反饋，乾脆不要回」等。不過店家仍無法接受，回應「你們的反饋就像政治人物的承諾一樣毫無意義啊～」。

▲▼原PO家人和店家的對話。（圖／翻攝自Dcard）



最讓原PO受不了的是，店家事後在限時動態發文，表示「這週是XX（家人B名字）週，提拉米蘇特價180元，XXXX我愛你」，直接用家人B的名字做優惠活動，讓他覺得太過分，認為若是店家一開始回應用詞注意一點，就不會衍生出後續的問題，「再說，出來做生意本來就多少會需要面對一些負面的評論吧？」

貼文曝光後網友瞬間炸鍋，表示「本來有想去的好滅火…老闆其實可以換種方式回覆的，為什麼要拿別人的名字開玩笑」、「店家可以有自己的個性，但沒必要這樣消費」、「每個人吃東西都很主觀，感覺店家很禁不起負面反饋，而且芒果盒的評價明明很溫和吧…用名字開玩笑有點像公審的行為超幼稚」、「用家人名字真的太過分了，完全沒必要欸」。

事後店家也更新限時動態，表示已經做了比平常還多2倍的量，但提拉米蘇還是完售，並說「好多客人都在結帳跟我說謝謝XX也太可愛」；另一篇還做了懶人包，表示「如果你是希望我好好回你道歉，先把你的禮貌拿出來，我沒欠你，要當大爺大小姐回家當，在我這裡耍脾氣沒有用」。而在來店須知中，也有看到店家提到，「有任何問題，食物不好吃或不開心、不好的體驗，歡迎私訊罵我，我都會處理，你留一星解決不了問題」。

▼店家更新限時動態。（圖／翻攝自Dcard）



稍早店家也針對此事發聲明表示，認為客人的評論應該和善一點，而非一上來就充滿攻擊性，這對他來說也很不公平，當下心想真的有這麼糟嗎，「確實收到這些（評論），情緒上難免會被這些影響，沒做到先處理心情再處理事情的原則」。

而針對使用人名做活動，店家說明市面上也有很多活動也是類似的，像是之前的鮭魚之亂。而他當下是抱著「真的有那麼糟嗎」的想法去做活動，想讓大家試試看，所以用了留言的人名，後續因為用人名去做行銷活動，整起事件被搬上檯面，確實有情緒。

最後店家也說，「我氣的是，明明有說真的有問題不行，跟我說，我一定會幫你處理客訴，可是你卻直接留言有夠難吃，這言論無疑是給商家一拳」，這對做商品的信心還有自我認知傷害是極大的，卻沒有任何機會做調整，來回報你的評論。