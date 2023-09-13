苗栗史上最大規模「鬼門關夜市」塞爆人潮　6街封路空拍畫面曝光

記者蔡文淵、趙蔡州／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮每年農曆7月29日都會舉辦「鬼門關夜市」，儘管今年是閏年，農曆7月有30日，因此明天才是鬼門關，夜市仍於今天（國曆9月13日）登場，而且今年夜市還擴大舉辦，攤商規模比往年都大，吸引更多民眾到場共襄盛舉，成為有史以來最熱鬧的「鬼門關夜市」。

▲「鬼門關夜市」13日舉辦，湧入密集觀光人潮，空拍畫面曝光。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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▲「鬼門關夜市」已經成為苑裡鎮的地方特色活動。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苑裡鎮「鬼門關夜市」活動由來已久，早期是在地商家、攤販每逢農曆7月底，都會舉辦一場普渡祭拜「好兄弟」，夜晚還會請戲班表演，近幾年因網路宣傳，知名度更是上漲，外縣市遊客慕名前來，也吸引更多攤商進駐，舉辦範圍不斷擴大，讓「鬼門關夜市」逐漸發展成苑裡地方特色的活動。

其實今年「鬼門關夜市」一度險些停辦，歷年的主辦單位「苑裡市場委員會」4日突然表示，鎮公所8月底找會長柯文賓開協調會，希望主辦單位能投保公共意外險，由於事發突然且以往未曾辦理，會長不知道該從何辦起，決定今年鬼門關夜市停辦一年，消息傳出後讓民眾非常錯愕。

另一個地方團體「苑裡市場災後重建自救會」不願見到傳統中斷，5日宣布接手續辦，地點由往年的「為公路」更改為「天下路」，沒想到「苑裡市場委員會」6日又宣布要復辦，導致今年的鬼門關夜市由「停辦」變成「擴大辦理」，至少有超過400個攤商進駐、封6條街舉辦，變成有史以來最熱鬧的「鬼門關夜市」

▲「鬼門關夜市」從一度停辦，最終變成擴大舉辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

公布的地圖可以看見，藍色部分為往年「苑裡市場委員會」舉辦的夜市範圍，今年因為「苑裡市場災後重建自救會」加入，讓夜市範圍從「天下路」一路延伸，擴大到兩側的成功路。空拍畫面可以看見，太陽還沒有下山，現場就已經塞滿密集的觀光人潮，人潮從苑裡車站一路延伸，活動盛況空前。

▼苑裡鎮史上最大「鬼門關夜市」人潮塞爆，太陽還沒下山就出現密集人潮。（圖／記者蔡文淵翻攝）