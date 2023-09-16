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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院25日選召委！曾銘宗樂觀藍白合作　邱臣遠：保持開放態度

▲國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召曾銘宗。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第10屆最後一會期將22日開議，預計25日進行8個常設委員會召委選舉。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（16日）表示，跟民眾黨團「有在談」，他已跟民眾黨立法院黨團邱臣遠談過，盼朝「藍白合作」努力，也有提及並盼能避免重演綠白合作，惟具體策略有待再討論，不過他是相當樂觀。邱臣遠則說，在野有很多議題在方向跟合作空間上比較大，對國民黨團談合作保持開放態度。

國民黨今年初就針對2024總統大選喊出「藍白合」。國黨團因少了前立委林奕華與許淑華席次，需在教育及文化委員會、交通委員會與社福及衛環委員會尋求小黨支持，才有望拿下這三委員會一席召委。然而選舉當天上演「綠白合作」，讓藍痛失教委會、衛環會席次，藍委林為洲說，他本期待跟民眾黨合作，民眾黨那票投給國民黨，如此藍就有1席召委，但民進黨團總召柯建銘跟綠委邱泰源親自拜訪民眾黨立委吳欣盈，請吳投票投給民進黨，這個變化讓他覺得很特別。

▲民眾黨團總召邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團總召邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

儘管上會期召委選舉「綠白合」前鑑，曾銘宗16日受訪稱對此會期「藍白合作」抱持樂觀，無論法案相互連署、提案連署或召委選舉等國會相關攻防，以黨團對黨團的形式。曾銘宗解釋，現在多數民意期盼下架民進黨，藍白不可能置身之外，在野目前在登革熱、進口雞蛋爭議上立場相似，而合作是由淺到深，會慢慢談加深互信，他休會期間就有和民眾黨團接觸。

對於召委選舉，曾銘宗透露跟民眾黨團「有在談」，他已跟邱臣遠面談過，盼朝「藍白合作」努力，也有提及並盼能避免重演綠白合作，而談完之後他也有跟國民黨團溝通，惟具體策略將待下週各委員會的召委人選出爐後，再進一步和民眾黨團討論，對藍白合作他是相當樂觀。

邱臣遠表示，民眾黨團在保有主體性下，跟各個政黨保持合作空間，也對任何議題保持開放態度，過去的會期有前例可循；不過在野有很多議題在方向跟合作空間上比較大，因為對執政黨在施政上的荒腔走板，不管是綠能、進口蛋爭議或登革熱疫情，在野必須對執政黨提出質疑。

邱臣遠強調，身為民眾黨團總召，他跟各黨黨鞭都保持暢通跟互動聯繫管道，對召委選舉，還要待22日的民眾黨團黨團會議內部討論後，才會比較明確。對於是否跟國民黨團繼續談合作，邱臣遠說，「我們保持開放態度」。

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