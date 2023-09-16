無業阿北肚子餓...進宮廟參拜　順手偷走2條蛋糕「還自備塑膠袋」

記者邱中岳／台北報導

北市警局文山第一分局指南派出所警員接獲線報，在指南路2段上的土地公廟，桌上貢品遭人偷走，警員比對後確認身份，通知其到案說明卻一直等不到人，後來聲請拘票抓人，男子到案後表示，因為肚子很餓，所以看到供桌上的蛋糕才忍不住食用。

警方調查，70歲的廖姓男子，在日前經過北市文山區指南路2段的土地公廟，並偷走供桌上的蛋糕食用，廟公發現供品不見，立刻通知警方到場處理，警方也立刻調閱監視器展開追查。

▲70歲無業的廖姓男子在宮廟參拜，但插完香後，手上卻多了2條蛋糕。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，警員徐駿霖、鄭宇倫調閱監視器比對後查知是一名無業的70歲廖姓男子所為，經多次傳訊廖男都拒不到案，向臺北地檢署聲請拘票上門逮人後，供稱當時肚餓難耐，才拿取供桌上蛋糕食用，仍遭警方依照竊盜罪嫌送辦。

▲70歲無業男子直接跑到宮廟參拜，但直接將桌上供品直接打包帶走。（圖／記者邱中岳翻攝）



根據了解，遭竊蛋糕的福德宮廟公接到香客反映，其放在供桌上的海綿蛋糕與起酥蛋糕等供品，祭拜後不翼而飛，廟方監視器也拍下，發現廖姓男子徒步至土地公廟，佯裝香客趁四下無人之際，迅速拿取供奉於供桌上的供品，放入自行準備的塑膠袋內，再次佯裝膜拜觀察無人後離開。

警方循線查出竊賊是住在新店的廖姓男子，雖多次傳訊均未到案，業經向地檢署聲請拘票後上門逮人，廖姓男子見警方出示拘票後驚覺東窗事發，其因肚餓難耐才臨時起意順手拿取供品食用。