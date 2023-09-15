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陽金公路飛車追逐戰！酒駕蛇行撞機車肇逃　逆向飆速跑給警追

記者郭世賢、蔡怡萍／新北報導

新北金山陽金公路上演飛車追逐戰！12日晚間巡邏警方發現一部休旅車行駛間搖搖晃晃，還擦撞機車騎士，不料對方拒絕盤查、開始在山路上高速逃竄，還數度跨越雙黃線危險駕駛，中途一名見義勇為的車主主動加入協助圍捕的行列，最後休旅車在天籟度假酒店路口自撞遭攔獲，駕駛下車渾身酒氣、胡言亂語，警方依肇事逃逸現行犯、公共危險罪逮捕送辦。

▲▼陽金公路酒駕肇逃案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陽金公路休旅車酒駕肇逃，警方與熱心民眾上演追逐戰。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方指出，12日晚間18時10分許，員警巡邏時在新北金山區環金路、中正路口發現銀色休旅車行車不穩，且未開啟頭燈，上前攔檢時該車拒檢加速逃逸，至金山區信義、仁愛路口撞擊52歲蔡姓機車男騎士，人車倒地成傷。

警方一路鳴笛跟追休旅車，在陽金公路上演飛車追逐，休旅車54歲何姓駕駛不斷出現逆向、搖晃蛇行的危險行為，最後在地陽金公路5.6K處自撞，員警立即依肇事逃逸準現行犯逮捕。

▲▼陽金公路酒駕肇逃案。（圖／記者郭世賢翻攝）

經查何男面有酒容、胡言亂語、滿身酒氣且消極不配合警方酒測，警方遂於同(12)日18時35分致電基隆地檢署檢察官同意本所員警執行強制抽血採驗，復由警方帶犯嫌至台大金山分院於19時40分抽血採驗，檢驗結果血液酒精濃度為208mg/dL，換算呼氣酒精濃度約為1.04mg/L，何男依涉犯公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送基隆地檢署。

▲▼陽金公路酒駕肇逃案。（圖／記者郭世賢翻攝）

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