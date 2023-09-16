10年帶給偏鄉兒童歡笑不斷　何爺爺移動城堡：台中將辦最大場

▲▼一直巡迴南部偏鄉的何爺爺移動城堡，何茂生許願，希望能在台中辦最大場。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

一直巡迴南部偏僻學校、10年來超過500場的何爺爺移動城堡16日首次在台中登場，今年76歲的何茂成說，每次水城堡一擺出來，孩童有如在沙漠中看到綠洲一般，一玩再玩不願離去，他坦言賣掉3棟房子，花費3千多萬元，買了40多座造型不同的城堡，為的就是要看到孩子歡樂的笑容，如今他最大心願，就是在台中找一處可以容納30座的遊戲城堡，讓孩子們玩得更開心。

何茂成東海大學畢業後，在美國和宏都拉斯經營成衣工廠，事業有成，定居美國時，教會常舉辦氣墊嘉年華會，擺放各種五彩繽紛的氣墊，孩子們玩得又安全又開心，後來退休回台，那種孩子們開心的畫面不時浮現，夫妻倆於是也花了30萬，從4座氣墊城堡開始，如今已買了40多座。

何茂成說10年來，都巡迴在台南、高雄、屏東和台東的偏鄉學校，只要一聽到何爺爺跳跳屋來了，莫不引發人潮，有如在沙漠中看到綠洲一般的興奮。

他分享一則令人鼻酸的故事，有次在一場活動，有個年紀和他差不多、經營小吃攤的阿嬤走過來，阿嬤說「聽說何奶奶身體不好，我願意無條件照顧你」，何一聽，又驚嚇又摸不著頭緒，原來，阿嬤最愛的孫女，腦癌病逝，孫女說，她最快樂的畫面，永遠停留在跳跳屋，何聽完，既感動又難過。

何茂成說，目前辦過的最大場是在高雄，有20座城堡，希望有天能在台中，找到一處可以容納30座的城堡，包括時光隧道、米奇城堡、火山歷險記，以及高12公尺、寬58公尺的滑水道等，一定可以讓孩子玩上一整天，而且免費，家長放心，小孩開心。