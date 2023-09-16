馬克宏：法國大使在尼日「被扣為人質」　吃軍糧果腹

▲法國總統馬克宏宣稱駐尼日大使「被扣為人質」。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）15日宣稱，法國駐尼日大使伊泰（Sylvain Itte）等外交官「被扣為人質」，不能自由外出，也被阻止運送食物進入大使館，只能靠著野戰口糧果腹。

CNN報導，馬克宏訪問科多爾省（Côte D’Or）時，向記者透露駐尼日大使館的情況，但被問及是否召回大使時，卻堅稱伊泰會留在那裡，「我將完成任何與貝佐姆總統（Mohamed Bazoum）達成共識的事情，因為他是合法政權，而我每天都與他交談。」他10日曾強調，唯有在貝佐姆總統要求下，才會考慮是否重新部署法國駐尼日軍隊。

▲被推翻的貝佐姆與西方勢力親近。（圖／路透）



尼日軍政府7月26日發動政變奪權，軟禁總統貝佐姆，要求前殖民母國法國撤軍，8月底下令驅逐法國大使伊泰，隨後撤銷簽證，並指示警察執行命令。但是，法國重申不承認軍政府主權，並且拒絕上述要求。

法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）接受LCI電視台採訪時說，伊泰目前仍然每日辦公，「他透過團隊與聯絡人的關係發揮很大作用。」她也補充，「只要我們希望他留下來，他就會留下來」，至於是否回國，要交由總統馬克宏決定。

▲尼日首都尼阿美（Niamey）2日發生數千人示威，要求法國按照軍政府的要求撤軍。（圖／路透）