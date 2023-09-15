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賴佩霞「非暴力辭演」舞台劇！編劇嘆：總統府椅子比劇場好坐

▲▼賴佩霞原定參與11/11-12動見体《蘑菇》演出，北藝中心宣布她因個人因素辭演，節目取消，開放全額退票。（圖／Facebook／臺北表演藝術中心）

▲北藝中心宣布，賴佩霞因個人因素辭演11月動見体《蘑菇》演出，由於角色難以替代，故節目取消，開放全額退票。（圖／Facebook／臺北表演藝術中心）

記者閔文昱／綜合報導

藝人賴佩霞昨宣布接受鴻海創辦人郭台銘邀請，擔任其參選2024總統連署的副手，為此也辭演舞台劇《蘑菇》，不過她因是此戲核心演員，難以找到替代人選，此舉也導致整檔節目取消。對此，《蘑菇》編劇馮勃棣15日晚間也發文感嘆「畢竟北藝球劇場的椅子這麼爛，總統府的肯定好坐得多。」

《蘑菇》在15日中午12點才剛剛販售票券，晚間6點半便發出公告：「原定11/11-12於北藝中心演出的動見体《蘑菇》，劇中要角賴佩霞因個人因素辭演，因賴佩霞為此戲核心演員，暫難找到替代人選，故取消本檔演出，並開放全額退票。」原訂17日舉辦的讀劇講座會也同步臨時取消。

對此，《蘑菇》編劇馮勃棣也在臉書發文感嘆，賴佩霞向來提倡「非暴力溝通」，如今確實也「非暴力辭演」了，她寫了一本書叫「我要跟你好好說話」，也確實是來「我要跟你好好辭演」了，「畢竟北藝球劇場的椅子這麼爛，總統府的肯定好坐得多。」

「郭台銘和劇場，你會選誰？」馮勃棣表示，自己會選劇場，因為他愛劇場，但我不能要求大家都這麼愛它。他說，現在腦袋很亂，很沮喪，也感謝和不捨劇團及演員，「他們肯定比我更難受。」他強調，自己還是很喜歡佩霞姐這個人，之前聊天都受益良多，「祝她得其所願。不虛此行。神作就請各位再等一等，未來再見。」

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