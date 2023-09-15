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社會 社會焦點 保障人權

健身教練性侵女同事！「扛瓦斯式」抱起丟床上　抓住她雙手逞慾

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲小花好心想聽同事訴苦，卻因此遭到性侵 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

新竹一名劉姓健身教練先前與女同事小花（化名）一起回租屋處，沒想到竟然利用體型優勢，將小花強抱起來，丟到床上性侵得逞，嚇得小花崩報案。事後劉姓健身教練被依照強制性交罪判刑2年、緩刑5年。

根據判決書內容，劉男在新竹某健身房任職，小花則是在案發前一個月才剛到健身房工作，2人相識以來互動十分不錯，不過關係僅止於同事。由於劉男當時正在思考要離職，小花基於同事之間的關心，於是開口邀約到租屋處聊天，劉男也真的應約，下班後跟著小花的車，一起回到了小花的租屋處。

不過，劉男上樓以後不發一語，就這樣看著電視，小花等了約10分鐘，於是開口告知「沒有要說的話就回去」，因為隔天還要上班，需要早點休息。沒想到，小花將人送到門口、將門打開時，卻突然整個人被壓在牆上性侵，嚇得她不斷拒絕。

▼小花要將劉男送走，沒想到竟在門口遭到侵犯，還被扛瓦斯桶式抱起、丟回床上。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲▼性侵,做愛,偷情,劈腿,性行為,性交,約砲,一夜情,渣男,渣女,交往,開房間。（圖／記者鄺郁庭攝）

沒想到，劉男又進一步伸出狼爪，將小花以「扛瓦斯」的姿勢抱在肩膀上，接著又將人丟上床，用左手控制了小花的雙手，開始上下其手侵犯，直到聽見小花哭喊「我要跟老闆講」才停下動作。小花感到十分崩潰，將劉男送走後立即通知老闆，不過在老闆的勸說下，一度心軟沒有提告，後來還是決定報警，全案才曝光。

因為犯罪事證明確，新竹地院審理了證人說法、對話紀錄等證據，依照強制性交罪，判劉男3年6月有期徒刑，劉男則對此提起上訴。根據《聯合新聞網》報導，台灣高等法院審理後，撤銷了原判決，改依強制性交罪判劉男2年有期徒刑、緩刑5年。

 

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