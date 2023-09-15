用生命直播颱風天！　萬人線上加油的「鏡頭君」復活了

▲三仙台「鏡頭君」復活。（圖／翻攝東部海岸國家風景管理處YouTube）

記者張鈜閔／綜合報導

在海葵颱風中陣亡，當時吸引超過萬名網友線上觀看的三仙台「鏡頭君」復活了，再度直播東海岸美景，讓網友直呼「鏡頭君沒有輸！」、「榮耀歸來！」

颱風海葵9月初在台灣登陸，當時東部海岸國家公園風景區管理處在景點所設置的鏡頭，第一時間直播了颱風登陸現場，其中的三仙台鏡頭更一度吸引破萬網友線上觀看，鏡頭被狂風暴雨吹得上下猛晃，包括東海岸風管處臉書小編以及眾網友，都紛紛留言喊加油「鏡頭君撐住啊！」，但隨著風雨增強，鏡頭被越吹越歪，最後畫面中斷，顯示「即時影像維護中」。

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▲颱風天「鏡頭君」被狂風暴雨吹得上下猛晃。（圖／東部海岸國家風景管理處）

八拱跨海步橋位於三仙台風景區，平時的即時影像呈現美麗風景，海葵颱風侵台當天，鏡頭被吹得搖搖晃晃、上下飄移，不過攝影機仍頂住海葵颱風摧殘「用生命直播」，並吸引超過1萬人同時觀看，一票網友紛紛留言為「鏡頭君」加油打氣，「鏡頭君撐住啊」、「​這邊比地震頻道還high」、「我隱約聽到攝影機在喊：誰來救我啊！」，但「鏡頭君」最後仍頂不住狂風暴雨，畫面直接斷線，讓線上網友哀嘆「因公殉職」。

▲三仙台「鏡頭君」本尊。（圖／東部海岸國家公園風景區管理處）

颱風過後風景區各路鏡頭陸續上工，三仙台的鏡頭也在今天復活，東海岸小編也興奮發文「萬人敲碗！普天同慶，在升格觀光署這一天，鏡頭君們全數上班啦」，網友也開心在直播底下留言「鏡頭君回來了！」、「看著心情 真的好療育(癒)」、「三仙台好美」、「感恩東海岸第一線工作人員辛苦！」

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