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高雄夫妻遭鄰居砍死「胸腹手中刀」分倒客廳臥室　夫睡夢中喪命

▲▼苓雅區武廟路發生凶殺案，凶嫌疑似不滿樓上住戶發出噪音。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲苓雅區武廟路發生血案，凶嫌因噪音問題殺害樓上住戶。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者劉人豪／高雄報導

一名住在高雄苓雅區住宅的63歲吳姓男子，自認樓上鄰居長期發出噪音，今（15）日上午7時許持刀上樓砍殺羅姓夫妻後逃逸，夫妻2人當場死亡，吳男遭逮後坦承犯案，警方初步檢視發現羅姓夫妻的胸部、手部、腹部中刀，致命傷部分需等後續復驗才能確定。

這起案件發生在今上午7點52分，住在14樓的一對羅姓夫妻，遭13樓吳男砍殺數刀，夫妻兩人當場死亡。據了解，吳男自認樓上鄰居長期製造噪音，63歲的吳男，過去是汽車保養廠的員工，目前已退休，但也沒有就醫紀錄，至於為何犯案，吳男被逮後目前持續保持緘默。

▲▼ 高雄男不滿孩子太吵，砍殺夫妻後逃逸畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲嫌犯穿著吊嘎騎車，途中遭到警方逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

死者羅男、蔡女夫妻檔，年齡分別為35歲、36歲，先生是安全帽業務員，太太則是私人公司講師。警方指出，吳男持刀對羅姓夫妻砍殺數刀，蔡女倒臥於客廳，左手臂、腹部有刀傷；羅男陳屍於臥室內，胸部、右手臂、腹部有刀傷，2人當場死亡，疑似致命傷在腹部，目前遺體已移往高雄市立殯儀館，致命傷部分需等後續復驗才能確定。

警方表示，現場勘查沒有發生衝突的樣子，沒有凌亂的感覺，疑似先攻擊蔡女後，再攻擊羅男，而羅男疑似在睡夢中遭砍。吳男犯案後騎乘機車往鳳山、大寮一帶逃逸，警方組成專案小組全力追查，犯嫌於10點30分於屏東縣枋寮鄉落網，當場坦承犯案。至於凶器是預先準備還是在羅家取材，警方目前還在調查中。

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