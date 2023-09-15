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社會 社會焦點 保障人權

一早睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚嚇壞：沒有聽他說過太吵

記者陳宏瑞、吳世龍、賴文萱／高雄報導

高雄市苓雅區今（15日）發生一起駭人凶殺案，一名吳姓男子疑似不滿樓上一家四口長期發出噪音，趁小孩上學前，上樓砍死羅姓夫妻後逃逸，稍早已落網。兇嫌吳男的太太上午得知後相當震驚，因睡得比較晚，不知道先生竟然犯下殺人案件，至於殺人動機是否因長期噪音造成？她則說，都沒聽先生提過。

▲(打碼)13樓吳姓鄰居疑不滿羅家太吵，今天上午持刀砍沙羅姓夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

▲13樓吳姓鄰居疑不滿羅家太吵，今天上午持刀砍殺羅姓夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

這起案件發生在今日上午7點52分，警方獲報，苓雅區武廟路一棟大樓發生一起兇殺案，住在14樓的一對羅姓夫妻遭13樓吳姓男住戶砍殺數刀，二人當場死亡，吳男犯案後則逃逸。

初步了解，63歲的吳嫌與樓上鄰居羅姓夫婦一家四口疑似因長期噪音發生糾紛，員警查訪住戶，發現前幾個禮拜，他們曾有過爭執，沒想到他今晨就憤而持刀上樓砍死夫妻兩人。

▲▼夫上樓砍死鄰居夫妻檔！兇嫌妻驚恐不知情：沒有聽他說過太吵。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼夫上樓砍死鄰居夫妻檔！兇嫌妻驚恐不知情：沒有聽他說過太吵。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼夫上樓砍死鄰居夫妻檔！兇嫌妻驚恐不知情：沒有聽他說過太吵。（圖／記者吳世龍攝）

兇嫌吳男太太隨後被告知先生犯案後，表示自己完全不知情，因為吃藥後睡到9點多才起床，先生早上發生什麼事都不清楚。至於吳男犯案動機是否因樓上長期噪音導致？她則表示，沒聽先生說過，但大樓有噪音的話，大概都是一些住戶在裝修，所以為何先生做出這件事，她完全不知道。

▲▼長期被小孩吵到受不了！高雄男上樓砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

▲管理員接獲死者兒子求救訊息。（圖／記者吳世龍攝）

管理員表示，當時他接獲死者2名小孩求救訊息，他們身上穿著校服緊急跑到管理室，大喊「我爸爸、媽媽被殺了！」並稱殺人的是「13樓的阿伯」，他趕緊陪同小孩上樓，驚見羅姓夫妻倒地不醒，緊急下樓報案，隨後也將小孩送到鄰近的水果行安置。

▲▼長期被小孩吵到受不了！高雄男上樓砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼苓雅區武廟路發生凶殺案，凶嫌疑似不滿樓上住戶發出噪音。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼苓雅區武廟路發生凶殺案，凶嫌疑似不滿樓上住戶發出噪音。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，吳男犯案後騎乘機車往鳳山、大寮一帶逃逸，警方組成專案小組全力追查，犯嫌於10點30分於屏東縣枋寮鄉落網，當場坦承犯案。至於凶器是預先準備還是在羅家取材，警方目前還在調查中。

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