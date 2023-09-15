　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

噪音糾紛引殺機！年輕夫妻被砍死　鄰居震驚：他們很客氣

記者吳世龍、賴文萱／高雄報導

高雄市苓雅區今（15日）發生一起駭人凶殺案，一名住在13樓的吳姓男子認為樓上14樓一家四口長期發出噪音，趁小孩上學前，上樓砍死羅姓夫妻檔。有鄰居事後感嘆，羅姓夫婦很年輕，平時待人也很客氣，沒想到卻會因噪音問題釀成悲劇。

▲(打碼)13樓吳姓鄰居疑不滿羅家太吵，今天上午持刀砍沙羅姓夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

▲13樓吳姓鄰居疑不滿羅家太吵，今天上午持刀砍殺羅姓夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

這起案件發生在今日上午7點52分，警方獲報，苓雅區武廟路某大樓發生兇殺案，住在14樓的一對羅姓夫妻遭13樓吳姓男住戶砍殺數刀，當場死亡，駭人的是，2名死者6歲、7歲的兒子全程目擊父母遇害過程。

初步了解，63歲的吳嫌與樓上鄰居羅姓夫婦（35歲羅男、36歲蔡女），長期噪音問題發生糾紛，員警查訪住戶，發現前幾個禮拜，他們曾有過爭執，沒想到他今晨就憤而持刀上樓砍死夫妻兩人。

▲▼噪音糾紛引殺機！年輕夫妻遭砍雙亡，遺體送往殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

▲噪音糾紛引殺機！年輕夫妻遭砍雙亡，遺體送往殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

得知大樓發生命案，一名住在12樓的住戶受訪時感嘆，14樓的住戶平時都很客氣，是對年輕夫婦還生了2個男孩，都會跟鄰居打招呼。

至於13樓的兇嫌吳男，該住戶表示，他平時就很孤僻，幾乎不跟鄰居來往，一直不太理人，也不跟鄰居有互動，沒想到竟會因為噪音問題釀成命案，真的很意外，她們家是都沒聽到。

▲▼噪音糾紛引殺機！年輕夫妻遭砍雙亡，遺體送往殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

▲2名死者遺體送往殯儀館，檢方最快下午相驗死因。（圖／記者吳世龍攝）

稍早警方已將2名死者遺體移出大樓，送往市立殯儀館，檢方最快下午就將相驗死因，死者家屬也到場了解。至於嫌犯確切的犯案動機，還有待進一步釐清。

ETStar學習雲來啦！輸入限量折扣碼「ETbreaking」享早鳥優惠

►美女健身教練「鋼鐵小廚娘」增肌減脂健身訓練課程

►不用怕被AI取代！大師帶你4小時輕鬆活用AI強化職場競爭力

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／砍死年輕夫妻　鄰居長相曝光
快訊／大雷雨強襲6地！雨彈轟炸1小時
妻倒客廳先被砍死！夫睡夢中喪命...中刀位置曝
盛唐中醫46人鉛中毒　1女癌轉移逝…判決出爐
徐新洋飛俄羅斯　「絕美婚紗照」曝光
年輕夫妻被砍死！　鄰居震驚：他們很客氣
快訊／10縣市大雨特報！　雨下到晚上
快訊／台中男縱火、潑鹽酸　8警消遭波及灼傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

通緝犯持刀拒捕...刺傷員警遭制伏　落網認錯下場曝

砍死樓上夫妻...冷血鄰居長相曝光　行使緘默權拒說犯案動機

高雄夫妻遭鄰居砍死「胸腹手中刀」分倒客廳臥室　夫睡夢中喪命

盛唐中醫摻硃砂！46人中藥調身卻鉛中毒　1女癌轉移逝…判決出爐

嫌法會放佛樂太吵！新北男暴怒　深夜持鐵鎚砸碎佛堂玻璃門

噪音糾紛引殺機！年輕夫妻被砍死　鄰居震驚：他們很客氣

新北三重電線桿突爆炸噴火花！阿伯驚慌嚇壞　原來是松鼠害的

快訊／台中男失控暴走！廚房縱火、潑鹽酸　8警消遭波及灼傷

2童穿好校服要上學！卻目擊爸媽被砍死　父母遇害前「最後訊息」曝

詐團首腦竟發破案獎金　當庭替涉貪所長求情：他沒貪、是我贊助

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

阮經天.明道怎麼分？本人來教你！　張鈞甯危險發言「怕斷送演藝生涯XD」

通緝犯持刀拒捕...刺傷員警遭制伏　落網認錯下場曝

砍死樓上夫妻...冷血鄰居長相曝光　行使緘默權拒說犯案動機

高雄夫妻遭鄰居砍死「胸腹手中刀」分倒客廳臥室　夫睡夢中喪命

盛唐中醫摻硃砂！46人中藥調身卻鉛中毒　1女癌轉移逝…判決出爐

嫌法會放佛樂太吵！新北男暴怒　深夜持鐵鎚砸碎佛堂玻璃門

噪音糾紛引殺機！年輕夫妻被砍死　鄰居震驚：他們很客氣

新北三重電線桿突爆炸噴火花！阿伯驚慌嚇壞　原來是松鼠害的

快訊／台中男失控暴走！廚房縱火、潑鹽酸　8警消遭波及灼傷

2童穿好校服要上學！卻目擊爸媽被砍死　父母遇害前「最後訊息」曝

詐團首腦竟發破案獎金　當庭替涉貪所長求情：他沒貪、是我贊助

完全不知情？太陽上午宣布甄選啦啦隊　中午遭T1取消參賽

通緝犯持刀拒捕...刺傷員警遭制伏　落網認錯下場曝

政策進逼預售屋　專家：看得到、摸得到「也有風險」

《Final Fantasy VII 重生》上市時間公布　遊戲時間超過100小時

不爽樓上噪音連發！他砍死鄰居夫婦　土木技師曝2情況：怪錯人了

工地高處墜落「2鐵棒貫穿胸腹」醫判定難存活　男奇蹟保命現況曝

砍死樓上夫妻...冷血鄰居長相曝光　行使緘默權拒說犯案動機

李琳媛打造老品牌傳奇　開架睫毛膏王加入濕熱氣候保養生力軍

彭博專訪提柯文哲「厭女」爭議　趙怡翔轟：丟臉丟到國際去

快訊／大雷雨強襲6地！雨彈轟炸1小時

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

即／噪音太吵！鄰居持刀上樓砍死夫妻檔

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

即／自認樓上太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚：沒有聽他說過太吵

目擊爸媽被鄰居砍死　社會局曝2童現況

2童父母遭鄰砍死　遇害前「最後訊息」曝

台南22歲女撞違停車亡　家屬淚求行車記錄器畫面

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地

即／礁溪某飯店7F起火　消防灌水搶救

即／國1巨大「鋼捲」掉落路面　後方回堵10公里

即／又有天坑！北市大同區赤峰街現大洞

更多熱門

相關新聞

睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚：沒有聽他說過太吵

睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚：沒有聽他說過太吵

高雄市苓雅區今（15日）發生一起駭人凶殺案，一名吳姓男子疑似不滿樓上一家四口長期發出噪音，趁小孩上學前，上樓砍死羅姓夫妻後逃逸，稍早已落網。兇嫌吳男的太太上午得知後相當震驚，因睡得比較晚，不知道先生竟然犯下殺人案件，至於殺人動機是否因長期噪音造成？她則說，都沒聽先生提過。

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

高雄2死命案！弟返家見哥倒地嚇傻

高雄2死命案！弟返家見哥倒地嚇傻

關鍵字：

噪音糾紛大樓噪音高雄命案

讀者迴響

熱門新聞

即／噪音太吵！鄰居持刀上樓砍死夫妻檔

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

前NBA球員做熱瑜珈猝逝！享年42歲

即／自認樓上太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

快訊／趙寅成驚爆死會「娶41歲美女主播」　官方秒現身回覆

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚：沒有聽他說過太吵

iPhone 15能用安卓線充電？　蘋果給答案

外交部籲「今晚別去心齋橋」台灣遊客小心安危

更多

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面