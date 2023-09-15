噪音糾紛引殺機！年輕夫妻被砍死　鄰居震驚：他們很客氣

記者吳世龍、賴文萱／高雄報導

高雄市苓雅區今（15日）發生一起駭人凶殺案，一名住在13樓的吳姓男子認為樓上14樓一家四口長期發出噪音，趁小孩上學前，上樓砍死羅姓夫妻檔。有鄰居事後感嘆，羅姓夫婦很年輕，平時待人也很客氣，沒想到卻會因噪音問題釀成悲劇。

▲13樓吳姓鄰居疑不滿羅家太吵，今天上午持刀砍殺羅姓夫妻。（圖／記者吳世龍攝）

這起案件發生在今日上午7點52分，警方獲報，苓雅區武廟路某大樓發生兇殺案，住在14樓的一對羅姓夫妻遭13樓吳姓男住戶砍殺數刀，當場死亡，駭人的是，2名死者6歲、7歲的兒子全程目擊父母遇害過程。

初步了解，63歲的吳嫌與樓上鄰居羅姓夫婦（35歲羅男、36歲蔡女），長期噪音問題發生糾紛，員警查訪住戶，發現前幾個禮拜，他們曾有過爭執，沒想到他今晨就憤而持刀上樓砍死夫妻兩人。

▲噪音糾紛引殺機！年輕夫妻遭砍雙亡，遺體送往殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

得知大樓發生命案，一名住在12樓的住戶受訪時感嘆，14樓的住戶平時都很客氣，是對年輕夫婦還生了2個男孩，都會跟鄰居打招呼。

至於13樓的兇嫌吳男，該住戶表示，他平時就很孤僻，幾乎不跟鄰居來往，一直不太理人，也不跟鄰居有互動，沒想到竟會因為噪音問題釀成命案，真的很意外，她們家是都沒聽到。

▲2名死者遺體送往殯儀館，檢方最快下午相驗死因。（圖／記者吳世龍攝）

稍早警方已將2名死者遺體移出大樓，送往市立殯儀館，檢方最快下午就將相驗死因，死者家屬也到場了解。至於嫌犯確切的犯案動機，還有待進一步釐清。