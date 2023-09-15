　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

角頭醫院廁所爆頭輕生原因曝！和太太吵架釀悲劇　曾犯槍擊案入獄

▲▼快訊／高雄大同醫院傳槍響！1男廁所內中槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄大同醫院1男廁所內中槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導　

高雄市立大同醫院14日晚間傳出槍響，綽號「高斤」的61歲苓雅寮大哥級高姓角頭，在醫院1樓的廁所內舉槍自戕，右太陽穴中彈1槍。警方排除他殺，初步了解原因，疑似與太太發生爭執有關，而他昨晚完成手術後，被送往加護病房，目前尚未脫離險境。

警方表示，14日晚間18時43分許接到報案，稱轄區大同醫院內一樓廁所，有男子倒臥地上留有一片血跡，經確認傷者為61歲高姓男子，其頭部重傷，現場救護人員將高男送往急診室。

警調閱監視器影像，確認高男14日晚間6時16分獨自一人進入廁所後中槍，現場並無其他人進出，遺留手槍1把、空彈殼1發，以及塑膠袋內遺留子彈20發，但沒有發現遺書。由於高男近日曾有就醫紀錄，初步了解原因疑與太太發生爭執有關。

據了解，高姓男子為61歲，在幾十年前在苓雅寮名號響亮，被稱為「高斤」、「九斤」，靠著經營賭場闖出一片天，當初被視為是中生代大哥級人物。他早期也以槍毒闖出名號，有項槍砲彈藥前科。

2004年高男曾在高雄「巴黎風」餐廳擔任幹部，但與一名張姓酒客發生口角糾紛，後來張男拿出手槍朝天花板狂開7、8彈示威，高見狀把他帶往辦公室談判，過程中衝突不斷，最後高則朝倒地昏迷的張男開槍。

警方後來在高男藏身處陸續查出8把槍，高也因這起餐廳槍擊案犯殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪條例等罪嫌，經最高法院判處15年有期徒刑定讞，並入獄服刑。

雖然高男近年已經淡出江湖，但在道上仍具影響力，他輕生一事傳出後，仍然震驚江湖，不少道上重量級人物都要小弟前往醫院關心瞭解。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
男星20幾年「金鐘一項都沒入圍」　周杰倫安慰暖炸
快訊／上樓砍死鄰居夫妻　狠男身分曝
快訊／目擊爸媽被砍死　2童現況曝
LIVE／嫌小孩吵！冷血男砍死鄰居夫妻　2孩求救畫面曝光
前NBA球員做熱瑜珈猝逝！　享年42歲
台中女遭活埋露2隻腳！　司機喊冤：下車沒看到人
預算3萬元「秒選iPhone 14 Pro」！　他曝：i15
賴佩霞曾申請「哈佛校友會」遭否決　哈佛不承認短期課程學位

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逃逸畫面曝！惡鄰狠奪2命「輕鬆離開大樓」　逃2.5小時屏東落網

長期被小孩吵到受不了！他上樓砍死鄰居夫妻　高雄狠男身分曝

照顧車禍受傷男11天...盜領19次偷36萬存款　貪心女看護慘了

鄰居阿北敲門進屋！目擊爸媽被砍死　社會局曝6、7歲2童現況

角頭醫院廁所爆頭輕生原因曝！和太太吵架釀悲劇　曾犯槍擊案入獄

屏東縣前議員鄭雙銓涉賄選　一票500企圖買6票遭拒判刑定讞

新北三重電桿爆炸噴火！晨運阿伯驚慌嚇壞　1400戶停電1小時

刷一頁式廣告「雙人餐49元」帳單變第納爾幣　慘噴5000元

牌照借屍還魂罰很大！掛廢棄車牌上路行駛　2車均罰全年稅額2倍

9登山客天黑困山上！台中和平耳無溪暴漲　勇消架繩搶救畫面曝

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

「外星人」曝光？墨西哥國會公開2具遺骸　專家：非地球物種

倒土方未注意...婦遭土石埋　生前畫面「腳步不穩像喝酒」

逃逸畫面曝！惡鄰狠奪2命「輕鬆離開大樓」　逃2.5小時屏東落網

長期被小孩吵到受不了！他上樓砍死鄰居夫妻　高雄狠男身分曝

照顧車禍受傷男11天...盜領19次偷36萬存款　貪心女看護慘了

鄰居阿北敲門進屋！目擊爸媽被砍死　社會局曝6、7歲2童現況

角頭醫院廁所爆頭輕生原因曝！和太太吵架釀悲劇　曾犯槍擊案入獄

屏東縣前議員鄭雙銓涉賄選　一票500企圖買6票遭拒判刑定讞

新北三重電桿爆炸噴火！晨運阿伯驚慌嚇壞　1400戶停電1小時

刷一頁式廣告「雙人餐49元」帳單變第納爾幣　慘噴5000元

牌照借屍還魂罰很大！掛廢棄車牌上路行駛　2車均罰全年稅額2倍

9登山客天黑困山上！台中和平耳無溪暴漲　勇消架繩搶救畫面曝

平均3個月！高中妹「12段情史」每任都做過　激戰地曝他聽傻

不想出生在南韓！他列「11恐怖缺點」　東北亞國家全中槍

美軍是否保衛台灣　金融時報：侯友宜訪美將要求拜登政府明確表態

尪「出國帶蓮蓬頭」天心狂冒問號！ 洗完澡見衝擊一幕：老天鵝

搜救犬與小朋友可愛互動　暖心卡片溫暖南消特搜隊員的心

說不好語言也學不好知識　雙語教學適得其反

《想見你》上映9個月驚喜宣布好消息！　許光漢：希望感動到大家

法國網紅怨「上海豫園只賣進口冰淇淋」　闢謠平台駁：故意誤導博眼球

Acne Studios全台首店10／18開幕信義區粉牆美翻　人氣同款免代購

河南拿逾億元作工程全部爛尾　公款去向一團謎

社會熱門新聞

即／不滿小孩吵鬧！鄰居持刀上樓砍死夫妻檔

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

即／嫌小孩太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

台南22歲女撞違停車亡　家屬淚求行車記錄器畫面

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地

國寶總裁朱國榮逃亡　親信友人曝：不回台灣了

即／國1巨大「鋼捲」掉落路面　後方回堵10公里

即／礁溪某飯店7F起火　消防灌水搶救

人妻遊日曝婚外情　小王：對象不只我

「莒光甜心」躲男少校寢室遭記過　提告結局逆轉

台北華中橋5機車連環撞　3車狂燒畫面曝

即／又有天坑！北市大同區赤峰街現大洞

更多熱門

相關新聞

工人踩空墜樓！60cm鋼筋由上往下刺穿手臂

工人踩空墜樓！60cm鋼筋由上往下刺穿手臂

高雄市一名45歲男工人日前在工地不慎踩空墜樓，沒想到一根60公分長的鋼筋不偏不倚貫穿他的右上臂，救護人員「連人帶鋼筋」緊急將他送往大同醫院搶救，經緊急手術並移除鋼筋後，這名工人7天後就恢復正常手部活動，也沒有明顯術後後遺症。

槍殺台南安平角頭！「蝦米」蔡秉逸無期定讞

槍殺台南安平角頭！「蝦米」蔡秉逸無期定讞

台南角頭火拼2死　2主謀無期徒刑定讞

台南角頭火拼2死　2主謀無期徒刑定讞

獨／慎入！「肥蛆鑽皮膚」狂啃爛肉

獨／慎入！「肥蛆鑽皮膚」狂啃爛肉

他遭恐怖斷掌！爆惹到重量級大哥

他遭恐怖斷掌！爆惹到重量級大哥

關鍵字：

高雄角頭角頭大同醫院

讀者迴響

熱門新聞

即／不滿小孩吵鬧！鄰居持刀上樓砍死夫妻檔

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

即／嫌小孩太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

iPhone 15能用安卓線充電？　蘋果給答案

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

外交部籲「今晚別去心齋橋」台灣遊客小心安危

被乾哥騙進房「強行侵入多次」！　女星揭16歲陰影

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

手搖飲「最胖配料Top8」甜又油！珍珠排第6名

即／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁

今起連4天炸雷雨　範圍曝光

快訊／大牙硬起來首發文！已在香港警局報案

郭辦疑昨才知賴佩霞美國籍　黃揚明：跟時間賽跑

更多

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面