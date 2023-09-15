盧秀燕向農業部要資料遭拒　王鴻薇：我來要！看陳吉仲敢不敢不給

▲立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

台農巴西進口蛋品因「誤標效期」，遭食藥署開罰，如今又爆出冠軍蛋品的巴西進口蛋也標錯效期，遭到全聯於9月12日起全面下架。對此，國民黨立委王鴻薇15日表示，台中市長盧秀燕要求農業部提供相關通路資訊，農業部竟稱「不方便給」就沒下聞；因此，她要向農業部要全國資料，就看農業部長陳吉仲敢不敢不給，若不給資料，就是心虛的表現。

王鴻薇表示，台農蛋品公司進口巴西蛋爆出標錯效期，昨天更傳出冠軍蛋品也疑似有相同狀況，農業部從超思爭議到現在每個環節都出問題，連過去相挺的雞農也跑出來，哭喊政府要他吞下去、要他挺巴西蛋，劇情根本是拍黑幫電影。

王鴻薇指出，台中市政府為了保障市民安全，昨天開始食安處啟動專案稽查，要求農業部提供相關通路資訊，農業部竟稱「不方便給」就沒下聞。台中市長盧秀燕痛批，巴西蛋是中央專案進口，只有中央知道流向，要農委會提供進口巴西蛋的分配跟去向給各縣市政府，地方才能完全掌握，保護人民食安。

王鴻薇透露，巴西蛋進口絕對不會只有台中，她早已向台北市政府衛生局檢舉，為了全國人民的健康，以及各縣市政府管控需求，「我來跟農業部要資料，而且還要給全國各地方政府資料，我就看陳吉仲敢不敢不給」。她說，過去農業部多方護航巴西進口雞蛋，若不給資料，就是心虛的表現，農業部就只是黑箱部。

對於巴西進口蛋疑似標錯日期，冠軍蛋品表示，該批巴西蛋是由台農蛋品洗選，前天已自主下架所有進口蛋，也會受理民眾退貨。而全聯14日也宣布，即日起下架4款進口蛋品，11月11日前，消費者可以憑原交易完整發票及原購買商品，到當時購買的分店辦理退貨。