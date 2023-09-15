台南22歲女撞「路中臨停休旅車」亡　家屬含淚求行車記錄器畫面

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市仁德區中山路日前發生死亡車禍，一名22歲張姓女騎士撞上違停於路中央的休旅車，摔倒後被後方機車追撞致死。對此，家屬因沒有案發當下的監視器畫面而發文求救，希望當晚有經過的民眾可以提供。

回顧此案，42歲萬姓男子駕駛自小客車，沿仁德區中山路段西往東行駛至肇事地點，隨後因不明原因將車停於路中央，導致同向後方由22歲張姓女子騎乘的機車碰撞車偉後倒車，與另輛由19歲張姓女子騎乘的機車發生二次碰撞，讓張女當場失去呼吸心跳，送醫仍不治。

▲▼小客車違規停車，致後方2輛機車不慎碰撞之交通事故，造成1死2傷事故。（圖／記者林東良翻攝）



警方事後對3名駕駛進行酒測，酒測值均為0，但已先依道路交通管理處罰條例開罰萬姓男子，詳細案情仍待釐清。

張女的家屬發文，尋求11日晚間8時40分至9時經過仁德中山路與義林路路口的行車紀錄器畫面，因當下附近商家的監視器畫面都過遠、不清楚，因此難以還原案發過程，「我們跟交通隊都有去找，近的監視器照不到事故現場，遠的監視器不是很清楚」、「真的很重要！！如果有畫面的拜託請提供給我們！真的萬般萬般的謝謝」。