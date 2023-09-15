肯定ETtoday！台灣新聞普立茲獎李姿慧、新聞先鋒獎黃彥傑獲表揚



▲由臺北市新聞記者協會主辦的112年台灣新聞普立茲獎，「東森新媒體ETtoday」得主為李姿慧（左），新聞先鋒獎得主為黃彥傑（右）。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳詩璧／台北報導

臺北市新聞記者協會公開表揚傑出優秀記者，頒發「台灣新聞普立茲獎」與「新聞先鋒獎」二大項獎項，獎勵過去一年以來為社會大眾提供即時新聞，並揭發社會不公不義或不法情事，《東森新媒體ETtoday》2位同仁獲選，「台灣新聞普立茲獎」得主為李姿慧，「新聞先鋒獎」得主為黃彥傑。



▲由臺北市新聞記者協會主辦的112年台灣新聞普立茲獎，「東森新媒體ETtoday」得主為李姿慧。（圖／記者陳詩璧攝）

新聞資歷20年，處理逾1.8萬多則新聞，現任《東森新媒體ETtoday》資深記者李姿慧表示，一路走來，她從未忘記當年那個年輕記者的新聞夢，「站在歷史風頭浪尖，報導真相，帶來正向改變」，這初衷驅動她走了20年新聞路。

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記者這工作能站在事件最前線，分分秒秒見證歷史。曾歷經復興航空2起空難、台鐵普悠瑪號及太魯閣號事故等重大交通悲劇，李姿慧說，看著死亡數字不斷增加，第一線記者須在最短時間內收拾悲痛情緒，堅守崗位紀錄歷史傷痛、追查肇因，避免憾事再發生。

而令她難忘的是，太魯閣號事故周年，她找到因公殉職駕駛唯一的哥哥，挖掘哥哥追隨弟弟考進台鐵的初衷，只為「想替弟弟做一件事：不讓悲劇再發生」，用自己的方式想翻轉台鐵，那句話撼動著李姿慧，提醒自己勿忘新聞人使命。

李姿慧說，很感謝《ETtoday》這樣充滿即戰力的媒體，仍有浪漫的老派新聞魂，努力深根深度和專題報導，追求為社會帶來正向力量，也給予記者相當大空間發揮。



▲由臺北市新聞記者協會主辦的112年新聞先鋒獎，「東森新媒體ETtoday」得主為黃彥傑。（圖／記者陳詩璧攝）

當我們提及優質突發新聞攝影，一個名字必定浮現於眾人心中—黃彥傑。這位資深記者不僅以文字揭示事實，更用鏡頭捕捉每一刻的情感與真實。黃彥傑喜歡挑戰各種不同類型的運動，除了在戶外賽事上一次一次挑戰自己，工作上也秉持一樣的態度，是個「拼命三郎」，正因為體內流淌著挑戰的DNA，所以才更不服輸！他的作品以其鮮明的敘事、深入的情感與獨特的視角贏得了大家的讚譽。他的成就清單長而印象深刻，幾次屢獲殊榮，驗證他在新聞攝影界的卓越地位。

黃彥傑認為「每個人都要有本事才能生存下來」，而這也符合他不服輸、無懼挑戰各種不同任務的性格，當新聞發生了，第一時間趕赴現場，搶拍到最新、最快畫面，那種「只有自己拍到的畫面」，有種說不出的成就感！2016年的來臨，黃彥傑再度展現了他的攝影才華。在台海新聞攝影大賽中，作品以超卓的技巧和深入人心的內容贏得了金浪獎。這次的殊榮證明了他對於新聞攝影的深入理解和無與倫比的執著。

到了2022年，黃彥傑的熱情與才華卻絲毫未減。他再度入圍了吳舜文新聞攝影獎，證明了他在這領域持續的影響力與活躍度。除了獲獎無數，黃彥傑不僅是一名攝影師，更是一名真正的新聞工作者。他以鏡頭為筆，以影像為墨，寫下了一則則震撼人心的故事。