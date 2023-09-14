流感疫苗意願書遭誤植！疾管署坦言出錯　逾100萬名家長要重簽

▲校園公費流感疫苗接種。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者洪巧藍／台北報導

今年公費流感疫苗10月2日開打，第一階段對象也包含校園學生接種，疾病管制署今（14）日下午公布，發現系統簽署意願書所載的流感疫苗說明內容誤植為去（111）年版本，已經有100多萬名家長完成意願簽署，疾管署已經請系統廠商昨（13）日6點完成更新，在此之前完成線上簽署意願書的家長，請再次登入連結重新簽署。

疾病管制署副署長曾淑慧今(14)日表示，本(112)年流感疫苗接種計畫提供家長以電子方式簽署學生之流感疫苗接種意願書。疾管署昨日發現系統簽署意願書所載之流感疫苗說明內容誤植為去年版本，已立即請系統廠商更新並於昨晚6點確認完成更新，為正確內容。請9月13日晚上6點前完成線上簽署意願書的家長，再次登入連結閱讀接種意願書。

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疾管署指出，估計已有100多萬名家長完成意願書簽署，因內部作業疏漏，造成家長及學校的不便，深感抱歉，疾管署也即刻透過系統中家長所留之email和發函請學校轉知家長等多元管道，敬請家長再次閱讀112年度版本意願書。

本事件係廠商未依契約如期更新版本，疾管署將檢討系統上線相關程序，並將對廠商依契約進行罰款。