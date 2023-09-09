蔡英文愛犬Bella離世　「謝謝你成為我的家人」

▲總統蔡英文的愛犬Bella（右1）。（圖／ETtoday資料照）

實習記者石嘉豪／台北報導

今（9日）是台灣的狗狗節，總統蔡英文下午於Instagram發文提醒大家這個特別的日子之外，也藉著狗狗節向大家透露，她的愛犬Bella「前陣子在睡夢中安詳離開了」，蔡英文提到，希望每一位「毛家長」，都能珍惜和家中毛小孩相處的時光。

蔡英文說，今日是台灣的狗狗節，她想藉這個機會和大家說，愛犬Bella前陣子在睡夢中安詳離開了。蔡英文表示，2016年，她從惠光導盲犬學校領養三隻退役犬，分別是Bella、Bunny 和Maru，常常訪客來官邸時，她會向訪客介紹她最可愛的狗家人。

蔡英文指出，其中Bella的個性最冷靜，Bella過去擔任教育宣導導盲犬時，幫助視障朋友進行導盲犬引導體驗，也參與了許多宣導活動，讓更多人能夠認識導盲犬。

蔡英文表示，導盲犬的一生，從新生犬、寄養家庭生活、專業訓練期，之後成為合格導盲犬，雖然她「只參與了Bella最後的退休生活」，但這段時光對她來說彌足珍貴。

在蔡英文眼中的Bella，趴坐時喜歡前腳交疊，端莊又有氣質，蔡英文說，現在Bella只是換了一個方式存在，但她想Bella應該也正在繼續陪伴她和Bella的貓狗弟妹，而Bella過去對她展現的開心模樣，她也會永遠記在心中。

蔡英文也提醒所有「毛家長」，每隻狗狗與主人相伴的時光，可能只占據了主人生命中的「一部分」，但是主人對狗狗來說，卻是跟著狗狗成長與離去的「全部」。她希望各位「毛家長」，都能珍惜和家中毛小孩相處的時光。

▼總統蔡英文愛犬Bella離世。（圖／翻攝自Instagram／蔡英文）