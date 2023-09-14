陸再推新惠台政策　陸委會：企圖吸納台灣資金、人才提振經濟

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸近日公布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」，包括了多項惠台措施。對此，陸委會14日表示，大陸面臨經濟景氣低迷、青年失業率飆升等問題，該「意見」顯然企圖吸納台灣資金、人才赴陸提振其經濟，但陸方若無法改善其內部問題，相關「融台惠台」措施均屬不切實際。

陸委會透過新聞稿提到，該「意見」是中共「二十大」以來對台單邊設定的「融合促統」統戰作為的一環，綜合觀察其內容，乃是中共將既有的政策及措施加以彙整而成。

陸委會指出，陸方此次再度片面提出就學就業、社會參與、產業農漁科技合作、人文交流及廈金、福馬生活圈等措施，試圖以「同等待遇、經濟利益」為掩飾，拉攏誘引我方民眾、企業赴陸融入其制度法規規範，接受共產黨的領導，完全是中共一廂情願的做法。

陸委會強調，眾所周知，當前中國大陸經濟景氣低迷、消費不振、青年失業率飆升、大型房地產商相繼出現財務危機、金融體系面臨系統性風險、企業經營環境持續惡化等問題，該「意見」的內容顯然企圖要吸納台灣資金、人才赴陸，藉此提振其內部經濟。陸方若無法有效改善其內部經濟問題，相關「融台惠台」措施，均屬不切實際。

陸委會說，他們注意到，該「意見」提及「交流」21次、「合作」33次，顯見陸方也認同透過兩岸交流合作，才能營造合宜的互動氛圍，「為此，我們再度提醒陸方，應該正視兩岸體制、生活方式與價值觀不同，陸方應尊重台灣人民對於自由、民主與尊嚴的堅持，且在兩岸逐步恢復交流過程中，涉及諸多政策、法規、行政執行及安全等問題，需要回歸兩岸既有對話協商機制進行協調溝通，並做妥善安排，方能保障民眾權益，促進兩岸良性互動。」

陸委會還說，我方仍將全力維護台海和平穩定現狀、密切關注情勢發展、做好安全管理，促進兩岸健康有序的交流。