10年吸金73億境外轉投資...警破「im.B台中版」　查扣房地產+名錶

▲▼台中地檢署指揮刑事局，破獲網路吸金投資平台，10年吸金73億，檢警擔心「im.B台中版」發生，主動偵辦逮捕15人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中地檢署獲報有人架設「債權投資P2B網路理財」網站，以年利率7%至12%報酬率利誘近萬名投資者，從2014年至2023年共募得金額高達73億5千萬元，檢方擔心這些全流向境外的龐大金額，一旦拿不回來將嚴重危及投資人財產及國家金融秩序，如同「im.B台中版」，因此主動出擊，逮捕47歲陳姓主嫌等15人，並依違反銀行法送辦，不過，陳嫌坦承幫投資者轉投資賺錢，否認涉及銀行法。

台中地檢署為查緝不法金流，遏止類似im.B非法債權投資吸金再度發生，日前指揮刑事局中部打擊犯罪中心等單位，前往台中市、台北市、新北市及桃園市等10處搜索拘提，逮捕陳嫌等15人，查扣現金385多萬元、百達翡麗等名牌手錶19支、債權紙本文件、契約書、NAS主機等，並扣押陳姓主嫌名下房地產1筆及公司帳戶內1億4千多萬元。

陳嫌等人架設「債權投資P2B網路理財」網站，並辦理公開投資說明會，以「債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬，到期還本」、「壞帳附買回合約」 及「年報酬率7%至12%」為宣傳，對外招攬不特定民眾投資該網站，從2014年至今已招募金額高達73億5千多萬元。

警方以民眾投資1百萬、年利率7%為例，每年可拿回7萬元利息，有人只拿利息，有人再把利息投入，投資客是可以拿到利息的，不像台北的詐欺集團im.B，但警方之所以主動偵辦，理由是擔心這些流向境外的龐大金額，一旦對方捲款潛逃或宣告倒閉，受害的不只是求償無門的國人，更會破壞國家金融秩序，陳嫌等15人已被依銀行法提起公訴。