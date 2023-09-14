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大陸 大陸焦點 特派現場

對台《意見》加強交通！　陸發改委：具備坐高鐵去台灣的工程能力

▲▼國家發展改革委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川介紹《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱意見） 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼國家發展改革委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川介紹《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱意見） 。（圖／記者任以芳攝）

▲關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見記者會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國務院新聞辦公室今（14）日上午10時舉行新聞發佈會，聚焦對台21條《意見》進行詳細解說。談到兩岸既有小三通交通管道，未來大陸如何推動其他方式加強兩岸商貿物流交流。國家發展改革委副主任叢亮指出，大陸已經具備了連接閩台兩地高速通道的工程技術能力，「未來爭取早日實現兩岸民眾坐高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想。」

今日記者會由中共中央台辦副主任潘賢掌，國家發展改革委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川介紹《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱意見），並答記者問。

對台21條《意見》以先行「探索」方式，把福建建設成台灣民眾與台企登陸第一家園。其中，力度最大政策，取消台胞在閩暫住登記，鼓勵申領台灣居民居住證，換言之，大陸方面擴大台灣民眾在閩定居落戶，實現「願落盡落」發展創業、就學等。

目前福建對台交通樞紐主要是小三通，未來的是否計劃其他方案，加強促進兩岸商貿、物流等人員往來？對此，叢亮首先指出，小三通對於兩岸來往已經發揮良好作用，未來要更加暢通台灣往來通道，未來有四個方面的考慮。

叢亮首先指出，「經貿合作暢通」是關鍵，大陸方面持續加強，物流樞紐基礎設施的佈局和建設。制定推出「閩台合作放寬市場准入」的特別措施，以及優化市場准入的政策舉措，鼓勵福建自由貿易區試驗區擴大平台的先行先試，支持對台小額貿易的創新發展，積極探索促進經貿合作暢通的制度和政策。

▲▼國家發展改革委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川介紹《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱意見） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國家發展改革委副主任叢亮。（圖／記者任以芳攝）

第二，基礎設施聯通方面，大陸積極推動福建交通基礎設施的規劃和建設，建成綜合立體的交通網絡，大陸已經具備連接閩台兩地高速通道的工程技術能力，為提升海峽兩岸基礎設施的水平打下良好的基礎。

針對第二項考慮計畫，叢亮特地強調，「兩岸各界對兩岸基礎設施直接聯通期盼已久，我們要共同努力，爭取早日實現兩岸民眾坐著高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想，促進更多的台灣的商品搭乘中歐，班列等暢達歐亞市場，惠及兩岸同胞。」

第三，大陸已經建成世界上最大的能源體系，能源綠色轉型的成有水電，風電，光伏發電，其規模多年位居世界第一，具備全球最先進的風電生產能力和遠距離變電輸送能力。「福建省閩南外淺灘已經有海上風電的發展，也具備台灣大規模輸送綠色電力的條件。我們願意加強兩岸的能源領域的合作，共同推動兩岸能源的綠色轉型發展。」

最後，叢亮稱，未來加大力度推進兩岸標準的共同工作，在冷鏈、物流、養老照顧、食品安全等領域，編制99項的兩岸的共同標準，為台灣中小微企業提供多功能的服務，一站式標準化的服務。

對台21條《意見》提出的要建設兩岸標準共通的服務平台，鼓勵兩岸產學研企業共同制定行業共同的標準，為兩岸企業提供精准，高效標準化、訊息化服務。

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