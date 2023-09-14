29歲金山小編「過勞死」　民事一審判賠373萬

▲已故新北市金山區公所小編陳嘉緯。（圖／翻攝自臉書）



記者崔子柔／綜合報導

新北市金山區公所小編、新聞聯絡人陳嘉緯（29歲）於2020年8月猝死，經勞動部認定過勞，家屬提出國賠申請，不過新北市府審議認為陳嘉緯是「自願加班」而拒絕賠償，陳父母才遞狀控告金山區公所，提出民事求償836萬元，法院一審則判金山區公所應賠373萬餘元。

基隆地院一審判決指出，金山區公所應給付陳父104萬5545元、陳母269萬1752元，共373萬餘元。

勞動部針對「陳嘉緯過勞猝死案」調查發現，發病前單月工時比正常工時超過100小時、前2至6個月平均也逾80小時，認定符合過勞指引。陳父先前受訪提到，他不希望兒子被抹黑成自願加班，要替兒子主持公道，兒子在社會上沒做到的地方，在他活著時會替兒子執行任務。

▲新北市金山區公所小編陳嘉緯過勞猝死案，其父陳國煌（右2）及律師等人到基隆地方法院提出國家賠償民事訴訟。（圖／記者郭世賢翻攝）



根據《聯合報》報導，金山區公所主任秘書陳其泓昨（13）日指出，區公所已收到判決書，尊重法院判決結果，是否上訴將待法制單位研議再決定。

陳父母委任律師關治維先前指出，整起事件過程的調查資料，包含監察院的報告，都有很明確指出陳嘉緯過勞原因與公部門的相關性，希望新北市府和金山區公所能正面、積極面對。