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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：中央地方共同努力　阻斷登革熱疫情

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德今（13日）南下出席「雲嘉南澎扶輪之友見面會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德今天下午出席「雲嘉南澎扶輪之友見面會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（13日）南下出席「雲嘉南澎扶輪之友見面會」，與眾多扶輪社友面對面暢談國政。賴表示，2023年要先團結一致，因為面對現在登革熱疫情越來越加溫的狀況，大家一定要團結一致，從中央到地方共同做好防疫工作，才能阻斷登革熱疫情。

現場包括台南市長黃偉哲、總召集人林裕榮輪番上台致詞，立法委員林宜瑾、郭國文、賴惠員，以及許多地方黨公職也都到場相挺，展現團結氣勢外，更有將近50個雲嘉南澎扶輪社、超過200位扶輪社幹部親自出席力挺。賴清德進場時，眾人熱烈揮旗高喊「台灣加油」、「2024團結一致」，為賴加油打氣，賴也在現場向各位扶輪社友懇託，共同為登革熱防治工作努力，場面十分熱烈。

賴清德提到，目前台灣正遇到越來越加溫的登革熱疫情，也因為台南、高雄處於氣候較熱的地區，每當下雨過後，都會遇到登革熱的疫情，所以他也特別拜託大家與中央、地方政府一同努力防疫，並提出口訣「打拚為自己」。他說，「打」是隨時留意消滅病媒蚊；「拚」即落實孳清的工作；「為自己」是在登革熱的流行期要做好自我防護，穿著長袖、長褲、使用防蚊液，讓蚊子不敢近身。

賴清德接著表示，他身為民進黨主席，也特別指示台南市黨部的各級黨公職，一定要站出來，配合台南市政府的領導，共同合作，一定要將登革熱的防治工作，當作眼前最重要的工作來推動。

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