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郭子乾《亞洲健康王》節目瘋狂違規　NCC開罰620萬　

記者蘇晟彥／台北報導

NCC 13日召開例行記者會，針對112年第4次廣播電視節目廣告諮詢會議案件進行說明，由郭子乾所主持的《亞洲健康王》健康節目，該節目於受核處頻道分別播出四個不同版本內容，均在推介特定產品，致違反節目與廣告未區隔規定，予以核處，共計罰鍰620萬。

▼《亞洲健康王》共計罰鍰620萬。（圖／NCC提供）

▲▼ 亞洲健康王 。（圖／記者蘇晟彥攝）

NCC說明，八大第一台、東風衛視台、中天娛樂台、東森戲劇台及東森綜合台111年10月27日播出同一內容之「亞洲健康王」節目，節目中邀請來賓與民眾，推介特定商品，詳細介紹各種如成分、功效、使用方式、實驗見證與民眾分享等「專屬資訊」，且主持人不斷提醒觀眾，開放免費體驗名額，鼓勵觀眾撥打諮詢專線等類似購物頻道之推銷話語，並搭配諮詢專線字卡，呈現方式已達促銷宣傳、鼓勵消費或利用輕信比較心理影響消費程度，致節目廣告化，違反衛星廣播電視法第30條規定，NCC依據違法情節及各該頻道過去兩年核處紀錄，分別核處罰鍰新臺幣60萬元、80萬元、40萬元、80萬元及60萬元。

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又，JET綜合台111年11月16日、東風衛視台111年11月25日播出同一內容之「亞洲健康王」節目，節目以感恩大會活動形式，邀請商品代言人、來賓及民眾見證，推介特定商品，除詳細介紹成分、功效、使用方式等「專屬資訊」外，並不斷強調為某代言人商品，且主持人多次提醒觀眾「撥打諮詢專線免費體驗一盒」，「撥打諮詢專線，商品就送到家免費體驗」等類似購物頻道之推銷話語，並搭配諮詢專線字卡，呈現方式已達促銷宣傳、鼓勵消費或利用輕信比較心理影響消費程度，致節目廣告化，違反衛星廣播電視法第30條規定，NCC分別核處罰鍰新臺幣60萬元及80萬元。

另外，東風衛視台112年1月3日播出「亞洲健康王」節目，邀請商品代言人、來賓及民眾，推介特定商品，詳細介紹成分、功效、使用方式、見證者分享等「專屬資訊」，並強調要認明有代言人肖像的配方；且主持人多次提醒觀眾來電索取免費試用，並於進廣告前在畫面倒數秒數及疊印「免費索取體驗即將開始」字卡，鼓勵觀眾撥打電話等類似購物頻道之推銷話語，並搭配諮詢專線字卡，呈現方式已達促銷宣傳、鼓勵消費或利用輕信比較心理影響消費程度，致節目廣告化，違反衛星廣播電視法第30條規定，NCC核處罰鍰新臺幣100萬元。

▲▼ 亞洲健康王 。（圖／記者蘇晟彥攝）

另八大第一台112年3月14日播出「亞洲健康王」節目，節目由主持人及商品代言人至全臺灣見證者家中拜訪，追蹤使用效果，見證者分享使用成效與心得，推介商品；並穿插律師及醫師之保證，強調見證者都是使用某代言人商品，該集內容詳細介紹成分、功效、使用方式等「專屬資訊」；主持人除強調認明有代言人肖像才是正品外，並不斷鼓勵觀眾撥打諮詢電話等類似購物頻道之推銷話語，並搭配免費體驗諮詢專線字卡，呈現方式已達促銷宣傳、鼓勵消費或利用輕信比較心理影響消費程度，致節目廣告化，違反衛星廣播電視法第30條規定，NCC核處罰鍰新臺幣60萬元。

NCC呼籲，該會對於電視節目內容取材及編排均予以尊重，惟業者仍應以閱聽眾收視權益為依歸，節目內容與廣告應明顯區隔，並遵守相關規定。

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