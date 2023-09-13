　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「整個民眾黨恐被高虹安拖下水」　羅旺哲觀察：藍營這次幾乎都安靜

▲▼高虹安北院出庭 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安北院出庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

新竹市前文化局長錢康明爆料，新竹市長高虹安男友李忠庭干政，插手跨年晚會，13日再明確指出高虹安一直都知情，且還是高虹安下達指令，要他「不要管」。而因為自己擔任文化局長的責任感，才致使在跨年晚會這件事上捅了馬蜂窩，並暗示副市長蔡麗清也受到波及。對此，資深媒體人羅旺哲觀察，如果整件事沒有講清楚，那不只重傷高虹安，整個民眾黨恐怕也會被拖下水，而藍營這次幾乎「大家都安靜了」。

羅旺哲說，錢康明這件事之所以傷，是因為他跟過去高虹安的助理身分、地位、情況不同，又是高虹安找來擔任局長職務的，尤其在文化界是有一定的輩分。所以當他第一時間爆料時，多少就已經站在一個受害者角色，這也會讓外界對他說的，增加可信度。

第二，羅旺哲指出，這件事充滿了話題最重要的「八卦程度」，也就是「男女因素」當中，所以絕對具有新聞熱度。
再加上如果真的有「男友干政」的情況，這在台灣政治史中，超級罕見。

最後，羅旺哲表示，過去高虹安的爭議，雖然社會上看法不一，但多少讓民眾心中留下疑問「高虹安真的是這樣的人嗎」？

羅旺哲說，過去，可以看到高虹安發生爭議時，藍營力挺的力道，可能感覺比民眾黨還挺，但這次幾乎「大家都安靜了」、甚至出現「質疑高虹安」的聲音，這就是政治上的轉變。因為高虹安能夠勝選，除了靠自己當時的努力外，很大一部分是來自泛藍選民棄保林耕仁的情況。或許這個爭議，不見得影響到民眾黨支持者繼續支持高虹安，但絕對會影響到藍營支持者，對高虹安的信心。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
開車地獄影片曝！女過馬路闖紅燈倒地　休旅急閃險輾過她
16：00全台警報響！　災防告警測試別慌
網紅夫妻「每年曬婚紗照」放閃！老公卻玩超大　她直擊傻眼了
又多一組選總統！　他搶第一登記連署
iPhone 15 Pro Max「一支5萬誰買？」內行喊1
重機爭取停機車格！　結果出爐
郭台銘宣布：明早8點半公布副手
台北最大間「旭集」！　開幕日期曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜明起訪美　民進黨高層研判：拉抬民調壓制柯文哲、郭台銘

「整個民眾黨恐被高虹安拖下水」　媒體人觀察：藍營這次幾乎都安靜

快訊／賴清德：用考試篩選　恐影響下一代發展機會

傳日防衛省官員駐台引陸不滿　綠黨團：不會因誰生氣就不做國家防衛

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

快訊／選舉「關鍵時刻」喊團結　賴清德：要贏還有很多要努力

赴監院舉發北市府瀆職　綠議員：蔣市府縱容基泰「難道是同夥？」

農業部創造「農業傳奇」！　朱立倫轟：民進黨沒把人民食安放眼裡

國台辦要台灣「撤除不光彩限制」　陸委會：這句話是在反省自己？

8月還進口巴西蛋？　鄭文燦：717到港存放冷鏈倉庫、非新增

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

太香！奴才在車上嗑便當「3顆金毛頭」夾攻狂吞口水

瘦子拒絕林志穎邀約「只為了他」　超暖掛心泰國歌手：怎麼可能丟下你

翻兒子相簿全是女同學合照　爸連滑15張：去學校幹嘛？

香濃杏仁茶3款新滋味｜百搭杏仁茶創意變身

Ella陪產Selina「學她優雅」秒暴走　聽錯「周湯豪送鄭元暢包包」笑出豬叫

侯友宜明起訪美　民進黨高層研判：拉抬民調壓制柯文哲、郭台銘

「整個民眾黨恐被高虹安拖下水」　媒體人觀察：藍營這次幾乎都安靜

快訊／賴清德：用考試篩選　恐影響下一代發展機會

傳日防衛省官員駐台引陸不滿　綠黨團：不會因誰生氣就不做國家防衛

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

快訊／選舉「關鍵時刻」喊團結　賴清德：要贏還有很多要努力

赴監院舉發北市府瀆職　綠議員：蔣市府縱容基泰「難道是同夥？」

農業部創造「農業傳奇」！　朱立倫轟：民進黨沒把人民食安放眼裡

國台辦要台灣「撤除不光彩限制」　陸委會：這句話是在反省自己？

8月還進口巴西蛋？　鄭文燦：717到港存放冷鏈倉庫、非新增

巴西進口蛋疑標錯日期　高市國民黨告台農公司詐欺

救房市兼留人才　瀋陽鼓勵在校生買房引爭議

下架巴西蛋是農業部的！台農蛋品董座嘆：幫忙洗蛋反成冤大頭

被前男友砍30刀！23歲重機陽光妹打工擔家計　家屬怨：被打才分手

世界盃女棒／黃巧芸二刀流投打俱佳　台灣首戰擊退古巴

男星被借10萬才知遭詐騙！楊繡惠抽中汽車女兒被勒贖

中秋、國慶連假接力放7天　一圖看「國道高乘載」時段路段　

他1.73億入手大直豪宅隨即掛售　6年沒住過認賠950萬出場

iPhone15上市　電商同步9／15晚上8點預購

史哲首次出訪歐洲　捷克特爾奇市長讚：台灣人最懂珍惜文化資產

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

快訊／「高虹安已準備好錢康明資料」　柯文哲：就等雙方公布！

郭台銘14日宣布副手　團隊正尋覓新發言人中

錢康明揭李忠庭「要他辭職」　只因見了某某人

真有跨年晚會　錢康明：高說讓jack處理

快訊／汐止老家被認定違建　黃國昌要「整棟拆」：不會放著不管

有沒喬跨年晚會掃到新竹縣　縣府火速回應

揭高虹安「四大疑點」　律師要錢康明做這事自保

黃敬平爆高虹安恐遭解除黨職！民眾黨打臉了

「好友」讚高虹安美女　曾被勸和李忠庭分手反應曝

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

爆高虹安仍住豪宅還有保時捷　綠議員：住戶打臉了

親綠側翼開戰「新竹人」　歧視攻擊高虹安選民

傳郭台銘副手是「外資天后陳嫦芬」　本人回應了！

更多熱門

相關新聞

傳日防衛省官員駐台引陸不滿　綠黨團：不會因誰生氣就不做國家防衛

傳日防衛省官員駐台引陸不滿　綠黨團：不會因誰生氣就不做國家防衛

據外媒報導，日本防衛省已指派一名常駐文職現役職員來台，此舉可能激怒中國大陸。國台辦昨則回應，敦促日方汲取歷史教訓，恪守「一個中國原則」和中日四個政治文件精神。對此，民進黨團13日回應，國家防衛本來就要基於國家安全主張，不會因為誰生氣就不做該有的動作。

賴清德：要贏還有很多要努力

賴清德：要贏還有很多要努力

明早八點半曝副手　郭台銘：我不知道侯友宜什麼時候出訪

明早八點半曝副手　郭台銘：我不知道侯友宜什麼時候出訪

侯友宜明訪美！8天行程曝光　會美參眾議員、赴AIT總部拜會

侯友宜明訪美！8天行程曝光　會美參眾議員、赴AIT總部拜會

藍控中央不管登革熱　綠指「疫情可控」：地方還有任何需求都可提出

藍控中央不管登革熱　綠指「疫情可控」：地方還有任何需求都可提出

關鍵字：

國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

iPhone 15「粉色本尊美哭」！5色實照曝　她一拿嚇到

iPhone 15 Pro售價曝　9/15開放預購

iPhone 15十大亮點！　台灣9／22發售

為你加油1／啦啦隊員林可夜會「最夯球星」　鮮肉球員魏嘉豪接送返愛巢

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

Apple Watch 9變大了！鄉民驚：快比手腕粗

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

好市多氣泡水有「塑膠物」　食藥署證實已下架

9月下旬「超強運三生肖」

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

男闖超商砍前女友　鄰居聞呼救聲拿高爾夫球桿救援

即／iPhone 15價格出爐！最低2萬5584元

更多

最夯影音

更多
房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢

房東反悔電費1200吃到飽　暴漲千元闖租客房門討錢
加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

台中牛排館老闆現身！反控「沒員工要聽我的」　半年燒光4500萬

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

大直受災戶分兩派爆口角　他當和事佬遭嗆「有貓膩」

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

華莎上《認哥》遭轟「把校服改太性感」　家長團體氣pupu：沒有在自重

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面