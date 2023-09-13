「整個民眾黨恐被高虹安拖下水」　媒體人觀察：藍營這次幾乎都安靜

▲高虹安北院出庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

新竹市前文化局長錢康明爆料，新竹市長高虹安男友李忠庭干政，插手跨年晚會，13日再明確指出高虹安一直都知情，且還是高虹安下達指令，要他「不要管」。而因為自己擔任文化局長的責任感，才致使在跨年晚會這件事上捅了馬蜂窩，並暗示副市長蔡麗清也受到波及。對此，資深媒體人羅旺哲觀察，如果整件事沒有講清楚，那不只重傷高虹安，整個民眾黨恐怕也會被拖下水，而藍營這次幾乎「大家都安靜了」。

羅旺哲說，錢康明這件事之所以傷，是因為他跟過去高虹安的助理身分、地位、情況不同，又是高虹安找來擔任局長職務的，尤其在文化界是有一定的輩分。所以當他第一時間爆料時，多少就已經站在一個受害者角色，這也會讓外界對他說的，增加可信度。

第二，羅旺哲指出，這件事充滿了話題最重要的「八卦程度」，也就是「男女因素」當中，所以絕對具有新聞熱度。

再加上如果真的有「男友干政」的情況，這在台灣政治史中，超級罕見。

最後，羅旺哲表示，過去高虹安的爭議，雖然社會上看法不一，但多少讓民眾心中留下疑問「高虹安真的是這樣的人嗎」？

羅旺哲說，過去，可以看到高虹安發生爭議時，藍營力挺的力道，可能感覺比民眾黨還挺，但這次幾乎「大家都安靜了」、甚至出現「質疑高虹安」的聲音，這就是政治上的轉變。因為高虹安能夠勝選，除了靠自己當時的努力外，很大一部分是來自泛藍選民棄保林耕仁的情況。或許這個爭議，不見得影響到民眾黨支持者繼續支持高虹安，但絕對會影響到藍營支持者，對高虹安的信心。