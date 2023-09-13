快訊／賴清德：用考試篩選　恐影響下一代發展機會

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德昨（12日）公布「0到22歲投資下一個世代」政策藍圖，中常會今（13日）邀請台大社會系教授林國明分享教育政策，據轉述，賴會中談及教育平權議題，他說，民進黨的教育理念是「用多元取代單一」，在資源不對等的情況下，透過考試來進行篩選，恐影響下一代得到發展的機會。

中常會今天邀請林國明以「教育政策：公平、多元和均優」為題進行專案報告。

據轉述，賴清德會中裁示，民進黨一向以「教育平權」為核心價值，2000年首次執政時，面對僵固的教育體制，大力推動各項教育改革，包括多元升學管道、多元師資任用管道、以及更均衡的城鄉教育資源，以「多元」取代「單一」，從過往為少數菁英打造的學習優勢，到打造「成就每一個孩子」的公平環境，2016年二次執政時，以「高教深耕」提升各種背景學生的入學機會，逐步創造更多社會流動的機會。

賴清德說，民進黨已經與台灣社會共同走了很長一段教育改革之路，也持續朝「公平、均優、多元」的教育理想目標邁進，其實，以「考試」作為主要的篩選機制，不僅影響學生多元的發展，也是階級複製、造成社會流動不易的原因之一，雖然不能排除仍有弱勢學生靠著考試制度翻轉，但數據分析顯示，學測成績的高低與是否在都會地區、家長的教育與經濟狀況、是否就讀明星高中有很大的關聯。

此外，賴清德也談及昨天提出的「0至22歲投資未來世代」政策藍圖，他說，希望讓所有孩子，不因家庭經濟狀況、居住地區的差異，影響獲得高教的機會，透過高中職與大學的均優化，要讓擁有不同志向的孩子，在生涯的道路上，不要有所限制。

賴清德表示，他針對「0至6歲」、「6至18歲」、「18至22歲」各階段都提出對策和計畫，希望能夠讓不同的年齡層、不同的社經背景，都可以得到政府的關心跟支持，希望每個人都能夠在追逐夢想的路上，不因為社經背景的不同，而出現不同的差異。