蘋果秋季發表會登場！iPhone 15系列亮相　粉嫩新色超吸睛

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果於9月13日凌晨舉行秋季發表會，會中公開最新的iPhone 15全系列，今年也分為四種機型，售價為799美元起，詳細售價須等台灣蘋果公布。

▲iPhone 15新色。（圖／蘋果）

首先許多用戶關心的改變，就是iPhone 15終於全系列採用USB-C，許多用戶使用MacBook與iPad，終於可以用同一條線幫所有裝置充電。

全系列搭載動態島，這個功能原先僅出現在Pro系列以上，現在入門的iPhone 15也搭載，可以輕鬆控制音樂、使用地圖等等，並且增加許多新功能，也能及時了解外送、比賽等等進度。

iPhone 15、iPhone 15 Plus

搭載OLED螢幕，具備更窄邊框，並且更加明亮，1600尼特亮度，在陽光下可以支援到2000尼特，是前代的兩倍，鋁金屬邊框並且改為圓滑的手感，具備五種新色與啞光表面，蘋果也強調，iPhone的耐用性「比任何手機都保值」。

最先進的照相系統，4800萬像素，快速對焦，平衡細節與光線，光像引擎將優化照片呈現，光學圖像防手震，常教可以連續變焦，方便構圖，就像電影一樣。

新一代人像功能，人像照片色彩更豐富，而在低光源下也一樣清晰，不需要記得切換到人像模式，機器學習會自動切換，可以選擇自動偵測，也能在相簿中再處理。也可以再拍照後切換對焦人物。

夜間模式更加清晰，每一根頭髮都清楚，最新智能HDR也能捕捉到更鮮豔的顏色，並且更好的呈現各項過渡色彩。iPhone 15仍使用前代旗艦的A16晶片，能號減少2成，可以處理大部分日程，

無線連接新功能，第二代超寬代晶片，可以用來擁擠的區域尋找朋友。通話音質也提升，機器學習可以過濾背景噪音，使用聲音突出的功能。此外也具備緊急服務衛星求救功能，能夠免費使用2年。