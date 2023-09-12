親綠側翼開戰「新竹人」　歧視言論攻擊高虹安選民

▲新竹市長高虹安勝選畫面。（圖／記者陳凱力攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹市長高虹安除涉詐助理費案、論文涉抄襲案持續至今外，近期還被爆住豪宅、名車代步、男友李忠庭疑干政。對此，有6.4萬人追蹤的匿名親綠側翼「James Hsieh」發文攻擊，「我最瞧不起的是投給高紅感的新竹人」，並用傳染病去類比，「就是你們這群他X的低能選民，一個在政治上到處亂搞到全身猴痘性病的髒東西，你們有辦法當結婚對象。」

「James Hsieh」在推特上有6.4萬人追蹤，臉書上也有不少粉絲跟隨。James Hsieh10日發文表示，高虹安選上市長前就有資策會、助理費等爭議，但仍當選新竹市長，「一個髒成這樣的政壇菜鳥，我真不敢相信，還有一堆新竹人敢投高紅感，真是宏感。這等於有個人濫交到全身都長滿猴痘了．你還是堅持要跟他做愛4年」。

▲James Hsieh被視為著名的匿名親綠側翼。（圖／翻攝James Hsieh推特）



「對，我就他X要教訓選民」，James Hsieh指出，高虹安上任不到9個月，就讓新竹市政府都是弊案，「這全都是新竹人自己投出來的，就是你們這群他X的低能選民，一個在政治上到處亂搞到全身猴痘性病的髒東西，你們有辦法當結婚對象」、「不知你們是眼睛瞎了，還是腦袋裝屎」。

James Hsieh繼續攻擊高的選民，「沒有你們這群亂投票的製杖．得了一身政壇性病的骯髒政客，根本不會有機會搞髒你們的家鄉，就是你們這群製杖一票票的授予她權力魔杖。真是謝謝你們喔，新竹不用半年就成為全台笑話的超臭糞坑，開心嗎？」

▼親綠側翼「James Hsieh」全文如下。（圖／翻攝James Hsieh臉書）

