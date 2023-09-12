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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲簽約平台檢舉黨職不法　吳欣岱舉這事諷：成立100個也沒用

▲▼台灣基進黨吳欣岱出席行人零死亡推動聯盟於凱道舉辦還路於民大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨近期不斷被翻出黨籍幹部黑底染黃爭議，衝擊黨主席柯文哲選情，據了解，柯文哲13日將對外召開記者會，宣布會與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，可讓黨員透過匿名方式，檢舉有不法行為的黨職人員。對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱則表示，柯文哲連新竹市長高虹安的爭議都假裝沒看到了，就算成立100個平台也沒用。

吳欣岱12日在臉書發文直言，「花這個錢沒用吧，檢舉當抹黑就好了呀，找外部平台來不過只是要卸責而已」，她提到，其實每個政黨以及政治人物都會犯錯，但重點是有沒有面對的勇氣，柯文哲說解決問題要先面對問題，但現在將責任丟給第三方，就是不敢面對問題，所以根本無心解決問題。

吳欣岱舉例，柯文哲的愛將高虹安貪汙被起訴，其男友李忠庭常常以「高虹安男友」的身分出去「談事情」、喬標案，成為地下市長，但是柯文哲悶不吭聲，消極應對；台南選哲之友會找來周陳秀霞擔任後援會總會長、周五六擔任貴賓，但全台灣都知道周陳秀霞、周五六的背景複雜、有黑金背景。令她不禁諷刺，「請問這些事情都假裝沒看到了，就算成立100個平台也沒有用吧？」

吳欣岱最後表示，其實如果有心處理，不論是媒體、網路KOL或是一般民眾爆料，這些都是很好的第三方舉報平台，但是往往大家踢爆舉發之後就石沉大海，或者是被柯文哲抹成是政治攻擊，那花再多錢請國際知名公司做也沒有用。

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