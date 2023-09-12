柯文哲簽約平台檢舉黨職不法　吳欣岱舉這事諷：成立100個也沒用

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨近期不斷被翻出黨籍幹部黑底染黃爭議，衝擊黨主席柯文哲選情，據了解，柯文哲13日將對外召開記者會，宣布會與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，可讓黨員透過匿名方式，檢舉有不法行為的黨職人員。對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱則表示，柯文哲連新竹市長高虹安的爭議都假裝沒看到了，就算成立100個平台也沒用。

吳欣岱12日在臉書發文直言，「花這個錢沒用吧，檢舉當抹黑就好了呀，找外部平台來不過只是要卸責而已」，她提到，其實每個政黨以及政治人物都會犯錯，但重點是有沒有面對的勇氣，柯文哲說解決問題要先面對問題，但現在將責任丟給第三方，就是不敢面對問題，所以根本無心解決問題。

吳欣岱舉例，柯文哲的愛將高虹安貪汙被起訴，其男友李忠庭常常以「高虹安男友」的身分出去「談事情」、喬標案，成為地下市長，但是柯文哲悶不吭聲，消極應對；台南選哲之友會找來周陳秀霞擔任後援會總會長、周五六擔任貴賓，但全台灣都知道周陳秀霞、周五六的背景複雜、有黑金背景。令她不禁諷刺，「請問這些事情都假裝沒看到了，就算成立100個平台也沒有用吧？」

吳欣岱最後表示，其實如果有心處理，不論是媒體、網路KOL或是一般民眾爆料，這些都是很好的第三方舉報平台，但是往往大家踢爆舉發之後就石沉大海，或者是被柯文哲抹成是政治攻擊，那花再多錢請國際知名公司做也沒有用。