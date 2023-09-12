比柯南恐怖！小時候看完「這卡通」不敢睡　大票有陰影：嚇死

▲原PO發起話題「小時候看完讓人不敢睡覺的卡通」掀熱論。（示意圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

講到卡通，一般會聯想到「輕鬆、好笑」等形容詞，但也有卡通片段令人印象深刻，甚至造成心理陰影。就有網友在Dcard發起閒聊「小時候看完讓人不敢睡覺的卡通」，列出4部卡通、4部動畫電影，曾讓他看完怕爆，話題引來眾人紛紛點名熱議。

原PO在文中先列出4部卡通，小時候看完不敢睡，「1.大嘴鳥（嘻巴嘻巴）」、「2.花田少年史，有些鬼的故事感人但長得可怕」、「3. 膽小狗英雄（像是大腳丫就超級噁 QQ）」、「4. 校園神兵（一堆可怕外星人）」。再來是4部動畫電影，「玩具總動員（阿薛的玩具）」、「神隱少女（無臉男）」、「蠟筆小新森巴入侵計畫（吃生肉一幕）」、「男孩變成熊。這部的劇情雖然很有寓意，但有點沉悶，比起畫面可怕，帶給我的更像是心靈恐懼」。

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看到貼文後，就有人秒爆共鳴，「嘻巴嘻巴真的小時候陰影，全部都愛看，就最怕嘻巴嘻巴」、「怎麼可以少了膽小狗英雄的月亮跟把石板還來」、「我朋友跟我說嘻巴嘻巴很可愛，那根本我的童年噩夢」、「神隱少女！小時候很怕湯婆婆、無臉男，爸爸媽媽還會變成豬」、「大嘴鳥那一段真的是我童年陰影，但我又很愛大嘴鳥。」

其中，超多網友狂指《企鵝家族》1集「Pingu's Dream」的恐怖海獅，「這超經典，跟主角一樣嚇傻」、「超級噁又超可怕！還會逗弄企鵝在那邊笑」、「看標題秒想到這個！」「這個超可怕，我記得我小時候本來很愛看Pingu，看完這一集之後內心陰影超深、一直大哭。據我媽說，我之後就再也不看Pingu了（會嚇得拒看那種）」、「小時候看完做惡夢三次，牠連床都吃，開什麼玩笑，嚇死！」

其他人也紛紛點名，「名偵探柯南的黑衣人最恐怖」、「鬼媽媽！眼睛會被換成鈕扣」、「魔法公主，真的覺得山獸神超恐怖，尤其是找頭那邊」、「螢火蟲之墓，媽媽被燒傷的樣子」、「怎麼沒有快樂樹朋友」、「最怕的還是柯南千面人面具那集，和怪醫黑傑克的人面瘡」、「靈異教師神眉是最可怕的！」「柯南有一集好像叫繃帶殺人案，是我的童年惡夢」、「魔法阿嬤超恐怖，長到現在24歲，還是沒勇氣再看一次。」