　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比柯南恐怖！小時候看完「這卡通」不敢睡　大票有陰影：嚇死

▲▼電視,女童,兒童,看電視。（圖／CFP）

▲原PO發起話題「小時候看完讓人不敢睡覺的卡通」掀熱論。（示意圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

講到卡通，一般會聯想到「輕鬆、好笑」等形容詞，但也有卡通片段令人印象深刻，甚至造成心理陰影。就有網友在Dcard發起閒聊「小時候看完讓人不敢睡覺的卡通」，列出4部卡通、4部動畫電影，曾讓他看完怕爆，話題引來眾人紛紛點名熱議。

原PO在文中先列出4部卡通，小時候看完不敢睡，「1.大嘴鳥（嘻巴嘻巴）」、「2.花田少年史，有些鬼的故事感人但長得可怕」、「3. 膽小狗英雄（像是大腳丫就超級噁 QQ）」、「4. 校園神兵（一堆可怕外星人）」。再來是4部動畫電影，「玩具總動員（阿薛的玩具）」、「神隱少女（無臉男）」、「蠟筆小新森巴入侵計畫（吃生肉一幕）」、「男孩變成熊。這部的劇情雖然很有寓意，但有點沉悶，比起畫面可怕，帶給我的更像是心靈恐懼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有人秒爆共鳴，「嘻巴嘻巴真的小時候陰影，全部都愛看，就最怕嘻巴嘻巴」、「怎麼可以少了膽小狗英雄的月亮跟把石板還來」、「我朋友跟我說嘻巴嘻巴很可愛，那根本我的童年噩夢」、「神隱少女！小時候很怕湯婆婆、無臉男，爸爸媽媽還會變成豬」、「大嘴鳥那一段真的是我童年陰影，但我又很愛大嘴鳥。」

其中，超多網友狂指《企鵝家族》1集「Pingu's Dream」的恐怖海獅，「這超經典，跟主角一樣嚇傻」、「超級噁又超可怕！還會逗弄企鵝在那邊笑」、「看標題秒想到這個！」「這個超可怕，我記得我小時候本來很愛看Pingu，看完這一集之後內心陰影超深、一直大哭。據我媽說，我之後就再也不看Pingu了（會嚇得拒看那種）」、「小時候看完做惡夢三次，牠連床都吃，開什麼玩笑，嚇死！」

其他人也紛紛點名，「名偵探柯南的黑衣人最恐怖」、「鬼媽媽！眼睛會被換成鈕扣」、「魔法公主，真的覺得山獸神超恐怖，尤其是找頭那邊」、「螢火蟲之墓，媽媽被燒傷的樣子」、「怎麼沒有快樂樹朋友」、「最怕的還是柯南千面人面具那集，和怪醫黑傑克的人面瘡」、「靈異教師神眉是最可怕的！」「柯南有一集好像叫繃帶殺人案，是我的童年惡夢」、「魔法阿嬤超恐怖，長到現在24歲，還是沒勇氣再看一次。」

★★★ETStar學習雲來了！輸入折扣碼「QQQ」享早鳥優惠★★★

►拿捏曖昧節奏　來學條通女王的「撩心術」！

►想當百萬直播主？學化妝？創作音樂？用手機拍美照？手刀去選課！

也別錯過有趣的Podcast啦！

►來聽《地產詹哥老實說》聊房子吧！

►讓《尚恩帶你上車》陪你聊車

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　李靚蕾發聲了！
iPhone 15 Pro最大容量曝光！　2TB落空
高虹安稱不辦跨年「沒喬事空間」！錢康明轟說謊　竹市府回應了
快訊／下班注意！雨區擴大「5縣市大雨特報」
「純天然美胸」超辣女郎　嚴禁男友射後不理
NBA球星飯店暴打女友！　遭警方逮捕
終結「今年最後補班日」　網挖2024行事曆歡呼：不用當盤子了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首屆食農教育競賽「評選50家優秀業者」　台北國際旅展開賣行程

青青認了離婚「錢被騙光」！　網讚小商人：先知

早晚降溫帶外套！周日成「天氣最差的一天」　迎雨範圍出爐

1500發國慶焰火9／18晚間試放　盧秀燕公布5大觀賞點

星宇「12／16開航舊金山」今起開賣！每周三班、明年3月再增班

蘇澳漁會推中秋「鱻宴集錦禮盒」　8款海鮮優惠價1780元

中華醫大新生訓練　2千多新生CPR+AED大考驗

快訊／南部下班防雨彈！雨區擴大「5縣市大雨特報」

嘉藥西廚培訓隊為校爭光　國際廚藝美食挑戰賽獲3銅1佳作

新書發表會被爸搶走麥克風！一句話「現在我來了」讀者秒噴淚

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

Selina期待「乳腺跟淚腺一樣發達XD」　差點忘邀姐妹陪產…Ella：不敢相信！

3步驟教你剝好松葉蟹　不需剪刀！徒手秒完成

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

任賢齊上海開唱《對面的女孩看過來》　聽歌迷回「只有你真實」他慌了XD

台中牛排館欠款突倒閉　老闆喊：沒錢付！要搬就搬

首屆食農教育競賽「評選50家優秀業者」　台北國際旅展開賣行程

青青認了離婚「錢被騙光」！　網讚小商人：先知

早晚降溫帶外套！周日成「天氣最差的一天」　迎雨範圍出爐

1500發國慶焰火9／18晚間試放　盧秀燕公布5大觀賞點

星宇「12／16開航舊金山」今起開賣！每周三班、明年3月再增班

蘇澳漁會推中秋「鱻宴集錦禮盒」　8款海鮮優惠價1780元

中華醫大新生訓練　2千多新生CPR+AED大考驗

快訊／南部下班防雨彈！雨區擴大「5縣市大雨特報」

嘉藥西廚培訓隊為校爭光　國際廚藝美食挑戰賽獲3銅1佳作

新書發表會被爸搶走麥克風！一句話「現在我來了」讀者秒噴淚

入住第二天「女房東主動獻身」　他狂喜無套大戰3回…結果染HPV

首屆食農教育競賽「評選50家優秀業者」　台北國際旅展開賣行程

青青認了離婚「錢被騙光」！　網讚小商人：先知

快訊／新北女騎士撞上路旁貨車！頭破血流雙腳變形搶救中

球迷有福了！阿好大王有望一軍開箱　丘總讚：他有那個能力

柯文哲簽約平台檢舉黨職不法　吳欣岱舉這事諷：成立100個也沒用

嬤孫戀掰了！　39歲鮮肉控「遭83歲前妻當性奴」：但我還愛她

質疑巴西蛋來自南里約格蘭德州　賴士葆：這州已被列為禽流感疫區

阮經天擁保時捷還想配名錶　認了想騷包一下　

早晚降溫帶外套！周日成「天氣最差的一天」　迎雨範圍出爐

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

「岳母整個人歪的」女婿照吃　桃園人妻吼：愛愛不痛嗎

台灣正妹「神還原」娜美身材！　網跪朝聖

台農蛋品認了「誤標效期」！ 宣布巴西雞蛋全面回收下架

「一堆人連普男都不如」10條件曝！網：前2點淘汰95%

超商關東煮退燒　網曝2關鍵致命傷

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

「 5星座」愛情來了！紅鸞星加持「桃花超旺」

好市多「學生1神器」上架！千人驚：小時候炫耀用的

日本人不愛來台灣玩了？　達人揭真相

即／快儲水！台中十區域9/19停水33hrs

今晨19.3℃！ 　雨擴全台時間曝

更多熱門

相關新聞

iPhone這顏文字　他收到錯愕：不知是罵人？

iPhone這顏文字　他收到錯愕：不知是罵人？

表情符號或顏文字，本來能給文字增添溫度，但有時會產生誤會。有網友貼出一張對話截圖，說他有在拍賣APP上賣東西，收到有人私訊詢問事情。在問答過後，對方表示「好的，謝謝您」，還附上一個笑臉顏文字「凸^-^凸」，令原PO頓時錯愕，「這個顏文字，不是在比中指的意思嗎？」意外引發話題。

不輸芭比Q！一票人狂喊「這6字」太洗腦

不輸芭比Q！一票人狂喊「這6字」太洗腦

妹子IG跳「一堆風景照」以為被盜　一票驚+1

妹子IG跳「一堆風景照」以為被盜　一票驚+1

傳產月薪28K！他曝血汗日常：外勞只領20K

傳產月薪28K！他曝血汗日常：外勞只領20K

文組畢業！他5年「月薪25K→100K↑」超勵志

文組畢業！他5年「月薪25K→100K↑」超勵志

關鍵字：

卡通動畫Dcard

讀者迴響

熱門新聞

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

青青突認了「已提離婚」！

啦啦隊女神「車內親密」！

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

《2分之一強》班底突宣布暫離台灣

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

精液什麼顏色才健康？醫解答　量少≠偷吃

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

他每天喝1飲品「肝臟一片白」！醫嘆：恐變肝癌

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

植物人遭男護士性侵產子　驚恐畫面首曝

八點檔女星約會「蜜桃臀」130分鐘

更多

最夯影音

更多
台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」
基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面