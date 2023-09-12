快訊／登革熱再增3死！單周暴增破2千例「9成在台南」

▲疾管署發言人曾淑慧說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情持續！疾病管制署今（12）日公布最新統計，上周新增3起登革熱死亡個案，以及2127例登革熱本土病例，單周增加幅度首次突破2千例，其中絕大多數在台南市(1,971例)；全國累積病例已經超過6千例。

疾管署今(12)日公布上周新增3例本土登革熱死亡個案，年齡介於40多歲至70多歲，均為男性，3人均具有潛在疾病，於發病後1至7日內因病情惡化不幸過世。衛生單位已於個案居住地及活動地完成相關防治工作，並加強對當地民眾之衛教宣導。

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依據疾管署統計，國內上周(今年9月5日至9月11日)新增2,127例登革熱本土病例，個案居住地為台南市(1,971例)、高雄市(86例)、雲林縣(38例)、嘉義縣(7例)、桃園市(5例)、台北市、台中市及屏東縣(各4例)、新北市(3例)、新竹縣及新竹市(各2例)、嘉義市(1例)；年齡介於未滿10歲至90多歲，為1,127例男性、1,000例女性，發病日介於8月14日至9月11日，另新增8例重症個案及3例死亡個案。

▲登革熱疫情醫療應變整備。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，國內今年截至9月11日累計6,464例本土病例，個案分布於台南市5,760例、雲林縣340例、高雄市243例、屏東縣30例、嘉義縣及桃園市各16例、新北市及台北市各13例、台中市12例、新竹市8例、新竹縣4例、彰化縣3例、苗栗縣、南投縣及嘉義市各2例；全國已有半數以上縣市出現病例，病例數為近10年同期次高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔37%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)。

今年累計27例重症病例，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別為台南市17例、雲林縣10例，另累計9例死亡病例；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。今年累計151例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以泰國40例、越南25例及印尼23例為多。