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靠肉體上位失敗！高中女師相親警察「上床後被斷聯」怒控射後不理

太悲慘！正妹靠肉體上位失敗，相親警察直接上床後被斷聯「射後不理」。（翻自微博）

▲大陸一名高中女老師，被爆出經常出賣肉體。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

這世道有妹子靠出賣肉體，成功獲得想要的名利與地位，但有人的運氣卻相當不順。大陸浙江麗水一名高中女老師，被爆出經常出賣肉體，但無論是靠肉體上位，還是靠肉體相親想嫁金龜婿，最後全都失敗收場，結局相當悲慘。

這名李姓女老師是一名高中生物老師，不過近日她被爆出，先前她在學校想要快速上位，不惜出賣肉體陪一名領導睡覺。但沒想到這名領導倒台，李女頓時失去靠山，甚至連自己都身陷案中，老是遭到單位調查，於是李女決定找個好人家嫁了。

之後李女與一名基層員警相親，李女覺得對方還不錯，於是相親當晚就直接和該名員警去開房上床。但沒想到天一亮，李女直接被該名員警斷絕聯繫，等於「免費」被員警睡了一晚。李女氣不過，於是直接打電話給該名員警的所屬單位與高層，宣傳兩人的一夜情與男方的「射後不理」。

李女本人長得不錯，可惜愛情路坎坷。（翻自微博）

▲李女本人長得不錯，可惜愛情路坎坷。（翻自微博）

網傳李女的性愛簡訊。（翻自微博）

▲網傳李女的性愛簡訊。（翻自微博） 

網傳李女不滿被相親員警射後不理，打電話直接到警察單位大鬧。（翻自微博）

▲網傳李女不滿被相親員警射後不理，打電話直接到警察單位大鬧。（翻自微博）

由於李女鬧得不小，因此關於李女的「事蹟」也被傳開，引發眾多網友熱議。網友們紛紛直呼：「女老師長得不錯啊，會被拉黑有點想不通」、「不愧是生物老師」、「現在女生都這麼大膽了」、「勇猛」。不過另一方面，也有網友對於李女的傳聞感到質疑，認為裡面有「編故事」的可能性。

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