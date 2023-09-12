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快訊／台中人快儲水！「十區域」9／19停水33hrs　30萬戶受影響

▲彰化芬園社口村8月14-15日停水22小時。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲配合市府進行管線工程，台水宣布9月19日台中10個區域將停水，提醒民眾盡速儲水。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中人快儲水！台灣自來水公司第四區管理處配合台中市政府養護工程處辦理管線遷移作業，預計有10個區域停水，預定停水時間為112年9月19日上午9時起至112年9月20日下午6時止」，影響供水時間總計33小時，影響戶數約30萬戶，請民眾提前儲水備用。

台水指出，為配合台中市政府潭子區中山路一段386巷幹管遷移工程，進行管徑1000公釐送水幹管新舊管線停水改接施工，部分地區將停水及降壓。停水區域用戶數估計25萬6998戶、水壓降低戶數4萬5269戶，共影響30萬2267戶，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。

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台水也公布影響範圍如下：

(一)停水區域、里別：
1. 北屯區：三光里、北興里(部分)、平昌里、北屯里、北京里、平安里、平德里。
2. 北區：全區(建成里除外)。
3. 中區：全區。
4. 西區：民生里、藍興里、利民里、三民里、廣民里、平和里、公民里(部分)、安龍里、土庫里(部分)、大忠里(部分)、昇平里、公益里、中興里、雙龍里、後龍里、和龍里、民龍里、忠明里、公平里、公德里、公正里、忠誠里、東昇里。
5. 東區：東南里(部分)、旱溪里(部分)、合作里(部分)、東勢里、富仁里、富台里、干城里、泉源里(部分)、新庄里(部分)、十甲里、東英里。
6. 南區：長春里(部分)、長榮里(部分)、新榮里(部分)
7. 南屯區：大誠里(部分)、同心里(部分)、大同里、文心里、惠中里(部分)、大業里、溝墘里(部分)。
8. 西屯區：何成里、何南里、何安里(部分)、何厝里、何明里、何福里、何德里、何仁里(部分)、何源里(部分)。
9. 潭子區：甘蔗里、家興里、頭家里、東寶里、頭家東里、家福里、潭秀里、福仁里(鐵路以西)、潭陽里(鐵路以西)。
10. 大雅區：西寶里(國道1號以東)、三和里(國道1號以東)。

(二)降壓區域、里別：
1. 南屯區：田心里(部分)、惠中里(部分)、溝墘里(部分)。
2. 西屯區：何安里(部分)、何仁里(部分)、逢福里(部分)、大河里(部分)、大鵬里(部分)、大福里(部分)、惠來里(部分)、河源里(部分)。
3. 北屯區：水湳里(部分)、平陽里(部分)、平和里、平福里(部分)、平順里(部分)、平心里、平田里、東光里(部分)、平興里(部分)。
4. 潭子區:福仁里(鐵路以東)、潭北里、嘉仁里、潭陽里(鐵路以東)。
 

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