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社會 社會焦點 保障人權

溪水暴漲！台中傳釣客受困沙洲「嚇壞站水中」　驚險場面曝

記者許權毅／台中報導

台中市東勢區石角溪今（11）日16時傳出2名釣客受困沙洲，警消獲報後趕赴現場，發現疑似因大雪山下雨，導致下游溪水暴漲，其中60歲張男釣客無法脫困，消防人員趕緊架設繩索，接觸男子後，協助穿戴救生衣，順利協助脫困。

▲▼台中釣客受困沙洲。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中傳出一名釣客受困石角溪沙洲，所幸被警消救起，人受到驚嚇，身體無大礙。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

東勢警分局指出，60歲張男與64歲張男為釣友，今日前往東勢高工舊校區旁的石角溪釣魚，疑似因溪水暴漲，受困在沙洲裡。警消獲報時，64歲張男已經自行脫困，60歲張男仍站在泥沙滾滾的溪水中，所幸被消防人員救起。

▲▼台中釣客受困沙洲。（圖／記者許權毅翻攝）

現場畫面顯示，60歲張男手裡還拿著釣具、水桶等，腳下雖然有石頭，但溪水在石縫中快速流動，張男嚇得呆站在原地，消防人員使用繩索救援，將張男拉上岸，張男全身顫抖，臉色發白，受到嚴重驚嚇，所幸身體狀況無大礙，無需就醫。

▲▼台中釣客受困沙洲。（圖／記者許權毅翻攝）

消防局呼籲，連日午後豪雨，尤其是山區土石含水量飽和，容易引發土石流災害，今天下午石角溪上游區域已有暴雨發生的機率，民眾應留意溪水暴漲並注意安全，建議遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全，再次呼籲市民朋友，避免上山和到溪邊戲水、釣魚，以確保個人安全。

▲▼台中釣客受困沙洲。（圖／記者許權毅翻攝）

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